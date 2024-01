Jolina Mennen gesteht: "Bin echt überfordert von der Größe und allem"

Influencerin Jolina Mennen (31) datet bereits seit Oktober letzten Jahres. Wer war ihr mysteriöser Besuch am Sonntag? © Screenshot Instagram/Jolinamennen

Grund für diesen Frühjahrsputz sei ein spontaner Besuch am Sonntagabend gewesen. "Der Abend war etwas anders geplant, aber auf einmal hatte ich Besuch hier. Und es sah aus, wie scheiße", gab sie zu.

Wie "Handgranatenwurfstand" hätte es ausgesehen. So beschrieb sie das Chaos in ihrem Zuhause.

"Das war mir ein bisschen peinlich", fügte sie hinzu und betonte ganz ehrlich: "Ich muss gestehen, ich gebe es auch nicht gerne zu, aber seit ich hier im Haus alleine wohne, bin ich echt überfordert von der Größe und allem. Und ja, vom Garten gar nicht erst anzufangen."

Doch die eigentliche Frage scheint hier doch nicht zu sein, wie Jolina Mennen alleine ihren Hausputz angeht, sondern: Wer war der mysteriöse Spontanbesuch am Sonntagabend? Dass die 31-Jährige bereits seit Oktober letzten Jahres wieder datet, ist bekannt, doch wen sie wirklich in ihr (un)aufgeräumtes Bremer Heim lässt, bleibt unklar.

Dennoch ist davon auszugehen, dass es sich nicht unbedingt um eine Freundin handelt, schließlich kam sie zum Ende ihrer Story noch mit dem Satz "If you don't love me at my worst, you don't deserve me at my best" (Deutsch: "Wenn du mich in meinem schlimmsten Zustand nicht liebst, dann verdienst du mich auch nicht in meinem Besten", Anm. d. Redaktion), um die Ecke.

Mal schauen, wer Jolina auch in den "schlimmsten" Momenten zukünftig lieben und gegebenenfalls mit ihr die Gartenhacke oder den Putzlappen schwingen wird.