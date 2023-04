Jolina Mennen lässt geplante Operation sausen - Das ist der Grund

Jolina Mennen (30) posiert auf Instagram. © Screenshot/Instagram/jolinamennen

Die Operation sei für Mai geplant gewesen, erklärte die ehemalige Dschungel-Camperin in ihrer Story. Die Absage sei "total impulsiv" gewesen.

Dabei habe sich die 30-Jährige schon lange auf die OP gefreut. "Aber ich glaube, ich möchte mich gerade einfach auf mich konzentrieren und ich habe keine Lust, gerade durch irgendwas gehandicapt zu sein oder heilen zu müssen."

Sie sei zurzeit einfach nicht im richtigen "Mindset" dafür. "Ich möchte das machen und ich werde es auch machen, aber nicht jetzt."

So ein Umgang mit einer Situation ist offenbar völlig neu für Jolina. "Ich bin null Komma null impulsiv und wenn ich einen Entschluss getroffen habe, ändere ich eigentlich nie meine Meinung. Aber ich habe nochmal reflektiert und glaube, mein Leben hat sich in den letzten Monaten einfach in so vielerlei Hinsicht verändert, dass ich erstmal Zeit brauche, um alles zu verarbeiten."

Nun sei sie stolz auf sich, dass sie sich nicht wie sonst immer zwinge, etwas durchzuziehen, sondern sich auch mal Zeit zugestehe.