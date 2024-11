Jolina Mennen spricht nach Alkohol-Beichte erstmals über traumatisches Erlebnis

Bremen - Vor wenigen Wochen offenbarte " Dschungelcamp "-Teilnehmerin Jolina Mennen (32) in einem emotionalen YouTube-Video , dass sie ein Alkoholproblem hat . Was bisher niemand wusste: Im betrunkenen Zustand wurde sie einst sexuell missbraucht!

Jolina Mennen (32) hat in der NDR-Talkshow "deep und deutlich" offenbart, vor zwei Jahren im betrunkenen Zustand sexuell missbraucht worden zu sein. © NDR/Beba Lindhorst

Über das traumatische Erlebnis, das sich im September 2022 in ihrer Heimat Bremen ereignet hatte, sprach die Influencerin nun in der NDR-Talkshow "deep und deutlich" erstmals öffentlich.

Demnach sei sie damals nach einem feuchtfröhlichen Abend mit Freunden allein weitergezogen und betrunken in einer "Absteigerkneipe" gelandet. Abgesehen von der Barkeeperin sei sie die "einzige Frau in dem Laden" gewesen, so Jolina.

Bei einem Toilettengang sei es dann zu dem sexuellen Missbrauch gekommen, den sie stark alkoholisiert erlebt habe. "Das war ganz schlimm, weil ich mich auf einmal nicht mehr wehren konnte, und ich habe gedacht, ich werde nicht ernst genommen, und habe deswegen nie darüber gesprochen", erklärte die 32-Jährige.

Zwar sei sie direkt nach dem Vorfall heulend und schreiend aus der Kneipe gelaufen, dort zufällig anwesende Polizisten hätten den Ernst der Lage aber nicht erkannt. "Ich wurde direkt weggeschickt, weil ich so besoffen war", berichtete Jolina.

Aufgrund dieses Vorfalls habe sie schließlich eine Entscheidung getroffen: "Ich möchte nie wieder in einer Situation sein, wo ich mich nicht wehren kann. Ich möchte Herrin meiner Sinne sein [...], ich möchte auf mich aufpassen und habe dann aufgehört, Alkohol zu trinken. Und mein Leben ist so viel besser geworden."