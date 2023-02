Jolina Mennen tränenverschmiert und völlig aufgelöst: "Stehe so ein bisschen neben mir"

Bremen - Jolina Mennen (30, "Storytime") ist offensichtlich völlig fertig. Einen Hehl machte die YouTuberin am Montag auf Instagram daraus nicht. Im Gegenteil. Mit tränenerstickter Stimme meldete sich die Dschungel -Rückkehrerin bei ihren rund 340.000 Followern.

Jolina Mennens (30) Wimperntusche ist offenbar von den vielen Tränen völlig verschmiert © Screenshot/Instagram/jolinamennen

"Ich stehe so ein bisschen neben mir", erklärte Jolina ihren Zustand. Sie habe die Information bekommen, dass eines ihrer Familienmitglieder in den USA unheilbar krank sei. "Das reißt mir heute so ein bisschen den Boden unter den Füßen weg."

Hinzu käme, dass die Person am anderen Ende der Welt wohne und die betrübte Influencerin nicht mal eben hin könne. "Es fuckt mich einfach richtig ab."

Sie fühle sich überfordert und machtlos, schrieb Jolina noch in ihrer Story. "Würde am liebsten nur heulen und die Decke über den Kopf ziehen."

Jetzt auf "gute Laune zu machen", fiele ihr schwer. Alles, was sie mache, sei gerade nur Ablenkung. "Aber manchmal muss man sich auch ablenken."

Kurz darauf zeigte sich die 30-Jährige erneut in ihrer Story. Dieses Mal aus dem Badezimmer.



Wie in dem kurzen Clip zu sehen ist, ist Ihre Wimperntusche offenbar von den vielen Tränen völlig verschmiert. Viel kann sie gar nicht mehr sagen. Nur wenige Sekunden später bricht sie beim Abschminken wieder in Tränen aus.

Wer aus ihrer Familie so schwer erkrankt ist, verriet die YouTuberin nicht.