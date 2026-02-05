Schlank und Glatze: So sieht "The Wolf of Wall Street"-Star Jonah Hill nicht mehr aus

Santa Monica (Kalifornien, USA) - Doppelkinn, korpulente Statur und volles Haar: So ist Schauspieler Jonah Hill als Donnie Azoff in "The Wolf of Wall Street" (2013) vielen Zuschauern in Erinnerung geblieben. Mittlerweile sind einige Jahre vergangen, in denen sich der heute 42-Jährige äußerlich stark verändert hat.

So sieht Jonah Hill (42) nicht mehr aus. © Nancy Kaszerman/ZUMA Press Wire/dpa

In seinem aktuellen Film "Outcome", der ab 10. April bei Apple TV zu sehen sein wird, überrascht Hill seine Fans mit einer krassen Komplett-Verwandlung.

Auf einem Instagram-Fan-Account kursiert ein Bild, auf dem Hill in einer Szene der US-amerikanischen Komödie an der Seite von Co-Star Keanu Reeves (61) zu sehen ist. Die beiden Schauspieler stehen sich gegenüber, der 42-Jährige hat seine rechte Hand auf die Schulter seines Kollegen gelegt.

Dabei sticht nicht nur Reeves ins Auge, der für den Film seine typische "John Wick"-Frisur abgelegt hat und plötzlich kurze Haare trägt.

Auch Jonah Hill ist kaum wiederzuerkennen: Statt Übergewicht und langer Lockenpracht präsentiert sich der Schauspieler erschlankt und mit Glatze. Nur sein krausiger Rauschebart ist geblieben.