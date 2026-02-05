Schlank und Glatze: So sieht "The Wolf of Wall Street"-Star Jonah Hill nicht mehr aus
Santa Monica (Kalifornien, USA) - Doppelkinn, korpulente Statur und volles Haar: So ist Schauspieler Jonah Hill als Donnie Azoff in "The Wolf of Wall Street" (2013) vielen Zuschauern in Erinnerung geblieben. Mittlerweile sind einige Jahre vergangen, in denen sich der heute 42-Jährige äußerlich stark verändert hat.
In seinem aktuellen Film "Outcome", der ab 10. April bei Apple TV zu sehen sein wird, überrascht Hill seine Fans mit einer krassen Komplett-Verwandlung.
Auf einem Instagram-Fan-Account kursiert ein Bild, auf dem Hill in einer Szene der US-amerikanischen Komödie an der Seite von Co-Star Keanu Reeves (61) zu sehen ist. Die beiden Schauspieler stehen sich gegenüber, der 42-Jährige hat seine rechte Hand auf die Schulter seines Kollegen gelegt.
Dabei sticht nicht nur Reeves ins Auge, der für den Film seine typische "John Wick"-Frisur abgelegt hat und plötzlich kurze Haare trägt.
Auch Jonah Hill ist kaum wiederzuerkennen: Statt Übergewicht und langer Lockenpracht präsentiert sich der Schauspieler erschlankt und mit Glatze. Nur sein krausiger Rauschebart ist geblieben.
Bild von Filmszene auf Instagram zeigt: Jonah Hill kaum wiederzuerkennen
Cameron Diaz ebenfalls im Film "Outcome" zu sehen
"Outcome", bei dem Hill auch Regie führte, erzählt die Geschichte des gefeierten Hollywood-Stars Reef Hawk (Keanu Reeves). Dieser muss sich mit seinen inneren Dämonen auseinandersetzen, nachdem ein auf Social Media gepostetes Video seinen Ruf zerstört hat.
Mit seinen besten Freundin Kyle (Cameron Diaz, 53) und Xander (Matt Bomer, 48) sowie seinem Anwalt Ira (Jonah Hill) geht Hawk dem Ersteller des Videos auf die Spur und begibt sich dabei auf eine Reise zu sich selbst.
Gegenüber "The Hollywood Reporter" betonte Hill, dass der Film "eine Metapher sei für das, was wir alle im Leben in den sozialen Medien erleben."
Titelfoto: Nancy Kaszerman/ZUMA Press Wire/dpa