Jorge González erfüllt sich großen Traum: "So lange auf diesen Moment gewartet"

Hamburg - Jorge González (58) sitzt am Sonntagnachmittag im Empire Riverside Hotel Hamburg auf der Bühne, das Mikrofon in der Hand. Plötzlich wird es ruhig im Zuschauerraum, denn der " Let's Dance "-Juror hat etwas zu verkünden.

Jorge González (58) hat bei einem Event in Hamburg verkündet, dass er eine Brillenkollektion rausbringt. © TAG24/Jana Steger

"Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe so lange auf diesen Moment gewartet", beginnt der 58-Jährige seine Rede.

Der Grund: Jorge wird seine erste Brillenkollektion auf den Markt bringen! Bei dem Event von Optiker Bode erfuhr TAG24, dass der TV-Star gemeinsam mit dem Familienunternehmen Brillenmodelle entwickelt hat, die im nächsten Jahr gelauncht werden.

Wie es zu der Idee kam? "Ich liebe Brillen. Und auf Fotos sieht man, dass ich sogar auch abends Brillen trage - einfach als Accessoire", erklärt Jorge auf der Bühne im Gespräch mit Bode-Marketingleiterin Frederike Gotthart.

"Endlich kann ich meinen großen Traum - meine eigene Brillenkollektion präsentieren", so der 58-Jährige stolz. Dass Mode für den TV-Liebling eine große Rolle spielt, ist kein Geheimnis. Schließlich wurde Jorge vor allem durch seine Auftritte bei "Germany's Next Topmodel" deutschlandweit bekannt und hat seitdem eine steile Karriere hingelegt.

"Ich sage immer, ich lebe meinen 'German Dream'. Viele Leute sagen 'American Dream', aber ich sage 'German Dream'", witzelt der TV-Liebling weiter. Seit knapp 25 Jahren lebt der gebürtige Kubaner nun in Deutschland.