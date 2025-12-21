Zugvorfall: Jorge González und Nichte erleben rassistische Attacke

Hamburg - Auf dem Weg zur Premiere des Broadway-Musicals "Kinky Boots" am Mittwoch sind " Let’s Dance "-Juror Jorge González (58) und seine Nichte Opfer eines rassistischen Angriffes im Zug geworden.

Jorge González (58) ist als Frohnatur und beliebter Entertainer bekannt. © TAG24/Jana Steger

Gegenüber RTL berichtete González mittlerweile, dass ein Mitreisender auf einem reservierten Sitzplatz saß. Als er den Mann darauf ansprach, reagierte dieser ablehnend: "Nein, ich stehe nicht auf!", so González.

Die Situation eskalierte, als der Fahrgast seine Nichte ansprach und sagte: "Und du, du sprichst nicht, geh zurück, woher du kommst."



Die Nichte reagierte schlagfertig: Sie erklärte, dass sie in Deutschland geboren und aufgewachsen sei und einen deutschen Pass habe.

González betonte, dass er selbst schon häufiger ähnliche Anfeindungen erlebt habe.

Gleichzeitig lobte er die Unterstützung anderer Passagiere: "Zum Glück sind die Leute im Wagon aufgestanden und haben eingegriffen. Das hätte ich wirklich nicht gedacht", so der Entertainer.