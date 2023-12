Romantisches Dinner-Date! Zeigt sich Jorge González hier mit seinem Freund?

Jorge González hält sein Privatleben eigentlich aus der Öffentlichkeit heraus. Jetzt wurde es in einer Instagram-Story aber ungewöhnlich romantisch.

Von Luisa Buck

Hamburg/Hannover - So gerne er auch in der Öffentlichkeit alle Blick auf sich zieht, so selten lässt uns Jorge González (56) an seinem Privatleben teilhaben. Doch jetzt veröffentlichte er kleine romantische Snippets in seiner Instagram-Story.

In der Instagram-Story von Jorge González (56) liegt aktuell jede Menge Liebe in der Luft. © Screenshot/Instagram/jorgechicaswalk (Bildmontage) Am Donnerstagabend war Jorge offenbar zum romantischen Dinner-Date im Sternerestaurent Piment in Hamburg-Eppendorf mit seinem neuen Freund verabredet. In dem Clip in seiner Instagram-Story schwenkt Jorge seine Handykamera über einen reich gedeckten Tisch mit edlen Häppchen. Seine andere Hand lag dabei in der seines (Date-)Partners. Am nächsten Tag ging es für Jorge dann schon wieder weiter nach Hannover, zu einem Auftritt im Rahmen der aktuellen "Let's Dance live"-Tour. Jorge González Wie süß! "Let's Dance"-Juror Jorge González zeigt sich mit seinem Freund In einer weiteren Story wurde es dann aber trotzdem noch einmal romantisch: Jorge postete das Bild von einer Rose und untermalte das Ganze mit dem Beatles-Songs"All you need is love". Dazu bedankte er sich bei einer nicht genannten Person und fügte den vielsagenden Hashtag #love hinzu. Der Choreograf scheint aktuell also voll und ganz auf Liebe eingestellt zu sein. Ob wir bald erfahren, für wen sein Herz da eigentlich so laut schlägt?

Jorge González trennte sich 2021 nach 25 Jahren von seinem Ex-Partner