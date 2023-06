Wie süß! "Let's Dance"-Juror Jorge González zeigt sich mit seinem Freund

Jorge González (55) zeigt sich mit seinem Partner am Strand von Italien. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/jorgechicaswalk (2)

Bestens gelaunt strahlt der Kubaner am Strand, beim Essen oder auf der Sonnenliege in die Kamera. Eines wurde dabei aber sichtbar: Die Bilder hatte er nicht selbst geschossen, sondern eine andere Person.

Entsprechend lautete auch ein Kommentar neben eines der Fotos: "Toller Fotograf."

Jorge selbst schrieb nur zu einem der Bilder: "He told me I have sexy lips 👄 😄."

Damit dürfte also klar sein, dass er die sonnigen Tage in Italien nicht alleine verbringt, sondern mit seinem Partner. Erst vor wenigen Wochen hatte der in Hamburg lebende 55-Jährige erklärt, dass er nach knapp zwei Jahren Single-Dasein wieder vergeben sei.

Davor rankten sich bereits seit Monaten die Gerüchte, dass der ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Juror wieder in festen Händen sei. So hatte Jorge bereits im vergangenen Jahr Bilder gepostet, die ihn in eindeutigen Posen mit einem anderen Mann zeigten.