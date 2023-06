"Let's Dance"-Juror Jorge González wieder glücklich verliebt!

Jorge González (55) ist wieder in festen Händen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie der 55-jährige Kubaner nun erstmals zugab, ist er seit einiger Zeit wieder glücklich vergeben und verliebt.

"Natürlich! Ich liebe das Leben, die Familie, die Tiere, die Pflanzen", erzählte er dem Berliner Kurier am Rande des 15-jährigen Jubiläums von Olivia Jones' Showclub in Hamburg. Und damit bestätigte er das, was viele schon seit einigen Monaten munkelten: "Auch in eine Person, ja."

Anlass für die Gerüchte waren Schnappschüsse, die González auf seinem Instagram-Profil veröffentlicht hatte. Im Februar 2022 verbrachte der Wahl-Hamburger seinen Urlaub auf den Malediven. Von dort aus postete er nicht nur Fotos von der wundervollen Landschaft und dem kristallklaren Wasser, sondern auch von sich.

Zudem war sogar ein Bild zu sehen, dass ihn gemeinsam mit einem unbekannten Mann zeigte - und das auch noch am Valentinstag. Seitdem brodelte die Gerüchteküche.



In seinen Storys präsentierte er sogar Aufnahmen, die ihn händchenhaltend und knutschend im Wasser zeigten. Das Ganze versah er dann auch noch mit einem Herz-Emoji. Doch mehr zeigte er nicht.