"Unverheiratet und kinderlos": Josefine Preuß teilt zum 40. Geburtstag emotionales Statement
Berlin - Anlässlich ihres 40. Geburtstags teilte Josefine Preuß (40) am Dienstag auf Instagram eine emotionale und zugleich humorvolle Botschaft. In ihrem scherzhaften Beitrag thematisierte die "Türkisch für Anfänger"-Darstellerin ihre privaten Lebensumstände.
Unter Tränen begann der bekannte Rotschopf sein neuestes Video. Für die Schauspielerin schien ihr 40. Geburtstag ein packender und zugleich emotionaler Moment zu sein - doch nicht im negativen Sinne. "Tja ... Nun ist es so weit ... 40", schrieb Josefine.
Daraufhin blendete die "Rubinrot"-Darstellerin das Wort "unverheiratet" ein und wischte sich ihre Tränen mit 500-Euro-Scheinen von der Wange. Kurz danach folgte der Ausdruck "kinderlos".
Mit ihrem Post zeigte die 1,55 Meter große Schauspielerin, dass sie trotz fehlenden Nachwuchses und einer bislang ausgebliebenen Hochzeit glücklich sein kann.
Um ihrem Video noch mehr Witz zu verleihen, wischte sie sich mithilfe ihres Hundes eine weitere Träne aus dem Gesicht und begrüßte die "magische Vierzig" mit einem riesigen Lächeln.
Viele ihrer Fans feierten das Video von Josefine. "Wie war das? Laut Studien sind die glücklichsten Menschen auf der Welt unverheiratete kinderlose Frauen? Happy Birthday, liebe Josefine", kommentierte ein User.
Josefine Preuß trägt bis heute einen Kultstatus: Ihre Fans verzaubert sie noch immer als "Lena Schneider" alias "Gürkchen"
Viele ihrer rund 272.000 Instagram-Fans kennen die rothaarige Schauspielerin noch aus ihrer Jugend und Kindheit. Bekannt wurde Josefine durch ihre Rolle als "Anna Reichenbach" in der beliebten Serie "Schloss Einstein" von 2001 bis 2004.
Bereits im Teenageralter verzauberte die damals 15-Jährige die Zuschauer mit ihrer humorvollen Art - und das bis heute.
Ihr Durchbruch als Schauspielerin ließ nicht lange auf sich warten. Nur zwei Jahre nach Josefines beliebtem Serien-Auftritt folgte der nächste TV-Erfolg, berichtete die BUNTE.
Mit dem Start von "Türkisch für Anfänger" im ARD 2006 eroberte die 40-Jährige das jugendliche Publikum im Sturm. Noch immer trägt sie den Kultstatus als "Lena Schneider" alias "Gürkchen".
Rund 20 Jahre nach "Gürkchens" erstem TV-Auftritt scheint sich der Rotschopf kaum verändert zu haben.
Doch die "Dr. Nice"-Darstellerin möchte mit ihrem neuesten Instagram-Video nicht auf Äußerlichkeiten eingehen - vielmehr präsentiert sie stolz ihren Lebensstil.
Titelfoto: Fotomontage/Instagram/josefinepreussofficial