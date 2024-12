"Bye bye Trash-WG": Darum gehen Stephie Stark und Josimelonie nun getrennte Wege

Mainz/Köln/München - Das war's nach drei Jahren dann also endgültig mit der Kölner "Trash-WG" der beiden Reality-Größen Stephie Stark (29) und Josephine Jochmann (30) alias Josimelonie .

Stephie Stark (29, l.) und Josimelonie (30) wohnen zwar nicht mehr zusammen, verstehen sich aber immer noch blendend. © Screenshot Josimelonie/Instagram

In einem Post auf Instagram, den Stephie jetzt im Namen beider veröffentlicht hat, geht es noch einmal um die Gründe, warum man nunmehr getrennte Wege gehen möchte.

Vor drei Jahren zog es die Münchnerin Stephie und die Mainzerin Josi nach Köln. Die beiden kannten sich, aber eher oberflächlich. Dennoch wagte man das Abenteuer einer Wohngemeinschaft.

Die aus diversen Reality-Formaten bekannten Frauen ließen fortan auch immer wieder ihre Community am WG-Leben teilhaben, bis sie dann im vergangenen August die baldige Trennung bekannt gaben - in Form eines gefakten Streit-Interviews.

"Nun ganz offiziell. Die Trash-WG ist bald Geschichte. Nach drei Jahren wird es Zeit, dass sich unsere Wege trennen. Also räumlich", schrieb Stephie damals.

War der Streit vor laufender Kamera also doch nicht nur Fake? In ihrem aktuellen Post geht Stephie noch einmal darauf ein. Man sei sich zwar durchaus hier und da "an die Gurgel gegangen", schreibt sie. Sie und Josi seien eben doch sehr unterschiedliche Menschen.