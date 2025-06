Josimelonie ist stolze Mama geworden: So süß ist der kleine Kerl

Stolz präsentiert Josimelonie (31) den kleinen Karl Heinrich. © Bild-Montage: Screenshot Josimelonie/Instagram

In ihrer Insta-Story berichtet sie über das Ereignis, das für sie der "aufregendste Moment in meinem Leben" gewesen sei.

Abgeholt hat sie den Hund - allem Anschein nach ein Cavapoo beziehungsweise Cavoodle - in Brandenburg. Unterstützung bei der Aktion bekam sie dabei von ihrer besten Freundin und ehemaligen WG-Partnerin Stephie Stark (30).

Kennengelernt und sich für ihn entscheiden hatte sich Josi bereits ein paar Wochen zuvor.

Ein erster Post in der Story zeigt sie und Stephie gut gelaunt am Freitagabend in einem Biergarten. "Nach acht Stunden Fahrt und viel Stau sind wir endlich in Brandenburg angekommen", erzählt Josi mit einem Bier in der Hand.

"Und der Vorteil ist, wenn man Hunde-Mama wird und nicht wirklich einen Tag später gebärt: Man kann nochmal einen Abschieds-Drink nehmen auf die Zeit ohne Verantwortung", sagt die 31-Jährige.

Am nächsten Tag ist es dann so weit: Josi und Stephie sitzen im Auto und schreiten zur Tat. Danach geht es zurück nach Köln, wo die gebürtige Mainzerin seit einiger Zeit wohnt.