Jubiläum der Goldenen Henne: Inka Bause erhält Preis und äußert überraschenden Appell

Leipzig - Zum 30. Mal ist die Goldene Henne an Stars aus Musik, Film und Sport vergeben worden. Auch Helden des Alltags wurden geehrt.

Nach ihrer Auszeichnung mit der diesjährigen Goldenen Henne appellierte Moderatorin Inka Bause (55) in ihrer Dankesrede überraschend an die Veranstalter, die Preisverleihung zu erhalten. © Christian Grube

Peter Maffay (75), Roland Kaiser (72) und Inka Bause (55) gehörten zu den Gewinnern der Goldenen Henne 2024.

Der Medienpreis ist am Freitagabend in Leipzig zum 30. Mal vergeben worden. In der Jubiläums-Liveshow wurden insgesamt elf Hennen verliehen.

Moderiert wurde die Show von Florian Silbereisen (43) und Barbara Schöneberger (50). Die Goldene Henne wird gemeinsam vom MDR und der Zeitschrift "Super Illu" vergeben.



Vier Publikumspreise gingen an Entertainerin Inka Bause, Schwimm-Olympiasieger Lukas Märtens (22), Schauspielerin Karoline Herfurth (40) und den Sänger Wincent Weiss (31).

Inka Bause appellierte in ihrer Dankesrede an die Veranstalter, die Goldene Henne zu erhalten - auch wenn die Sparzwänge immer größer würden. Die Ausgezeichneten und die Region bräuchten diesen Preis.