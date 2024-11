Peter Maffay rockt die Goldene Henne: Das hat die Musiklegende nach dem Tour-Abschied vor

Leipzig - Goldene Henne 2024 und mittendrin eine Rocklegende, die erst kürzlich für Schlagzeilen sorgte: Erst im Juli spielte Peter Maffay (75) in Leipzig und lieferte damit das emotionale Finale seiner allerletzten Tour . Am Freitag wurde er nun für sein Lebenswerk ausgezeichnet - und stand dabei erneut auf der Bühne.

Seit 2015 sind Peter Maffay und seine 38 Jahre jüngere Frau Hendrikje Balsmeyer (37) bereits ein Paar. Ihre Beziehung halten sie jedoch weitgehend von der Öffentlichkeit bedeckt. Bei der Preisverleihung am Freitag ließ es sich die ehemalige Lehrerin jedoch nicht nehmen, ihren Mann zu begleiten.

Begleitet wurde er dabei von seiner Frau Henrikje Balsmeyer (37) sowie... © Christian Grube

Für Maffay, der inzwischen über 50 Jahre als Sänger, Gitarrist, Komponist und Produzent aktiv ist, war der Preis für sein Lebenswerk jedoch nicht nur eine persönliche Auszeichnung, sondern auch einer Ehrung seiner Band und seines Teams. "Die haben ja auch ordentlich dazu beigetragen. Ich freue mich für uns alle über diesen Preis. Eine wunderbare Ehre, die uns zuteilwird."

Trotz seines Tournee-Abschieds will der Rockstar, der einst mit dem Song "Du" seinen Durchbruch feierte, der Musik noch lange nicht den Rücken kehren. "Wir werden nicht mehr auf Tournee gehen. Das habe ich vorher schon gesagt und dabei wird es auch bleiben. Aber wir werden trotzdem Konzerte spielen, einzelne Auftritte und Festivals. Auf Musik werden wir nicht verzichten, das steht fest", so Maffay.

Allzu ruhig scheint sein Leben seit dem Konzert in Leipzig nicht geworden zu sein, wie er weiter gegenüber TAG24 gestand. "Ich bin in den letzten Tagen etwa 2000 Kilometer gefahren, war in vier verschiedenen Städten. Im Augenblick wird es zumindest nicht ruhiger."