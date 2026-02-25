Tagesschau-Sprecher blamiert sich bis auf die Knochen
Hamburg - Judith Rakers (50) kehrte für die "NDR Talk Show" zurück an ihre alte Wirkungsstätte. Dort traf sie auf Jens Riewa (62) - der sich bis auf die Knochen blamierte.
Die Moderatorin war gemeinsam mit Ariana Baborie (38) zu Gast, mit der sie seit 2024 wöchentlich den Podcast "Was war los gewesen" aufnimmt.
Rund anderthalb Jahre war die ehemalige Tagesschau-Sprecherin nicht mehr beim NDR, dementsprechend groß war die Vorfreude auf das Wiedersehen mit den Ex-Kollegen. Schon der Pförtner habe sie ganz herzlich begrüßt, erzählte sie.
Und dann traf sie auf Jens Riewa, berichtete die Wahl-Rüganerin. "Erzähl mal, was der gesagt hat, Judith", platzte es da aus ihrer Podcast-Freundin heraus.
"War der charmant?", wollte Moderator Hubertus Meyer-Burckhardt (69) wissen.
"Mensch, schön, dass du da bist", habe er gesagt. Und dann: "Geh doch erst mal in die Maske, dann fühlst du dich gleich besser", zitierte Rakers den Nachrichtensprecher.
Während die Talk-Runde und das Publikum in Lachen ausbrach, hielt es Baborie kaum auf ihrem Platz. "Moment!", rief sie und überließ ihrer Freundin wieder das Wort.
"Ich sagte: Ich war schon in der Maske", erzählte die 50-Jährige dann und löste schallendes Gelächter aus.
Judith Rakers sendete mit ihrer Kleiderwahl ein heimliches Zeichen
Man kann sich bildlich vorstellen, wie Riewa im Boden versinken wollte.
Immerhin gab es von ihrer Freundin in der Sendung gleich haufenweise Komplimente. Bevor es zur Zusammenarbeit zwischen den beiden kam, habe die 38-Jährige nachts wach im Bett gelegen und sei "durch das Internet gesurft", erzählte sie.
Da stieß sie auf eine NDR-Reportage, in der die "Miss Tagesschau" Western-Reiten lernte. "Ich habe mich verliebt, als ich da im Bett lag", gestand die Berlinerin.
Sie habe dann in ihrem Podcast gesagt, dass Judith, "wenn sie ihre Liebe erhört und erwidert", als Zeichen dafür etwas Gelbes in der Tagesschau anziehen solle.
Die Nachrichtensprecherin reagierte entsprechend, es entstand eine Zusammenarbeit und eine enge Freundschaft.
Wer die "NDR Talk Show" verpasst hat, kann sich die Sendung in der ARD-Mediathek anschauen.
Titelfoto: -/ARD-Tagesschau/NDR/dpa