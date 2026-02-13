Judith Rakers bangt wochenlang um das Leben ihrer Katze

Judith Rakers (50) teilte eine persönliche Geschichte in der neuen Podcastfolge. (Archivbild) © Sina Schuldt/dpa

Da an diesem Freitag der 13. war, sprachen die beiden auch über das Thema Aberglaube.

Neben Mythen wie der Zahl 13 als Pechzahl, dass man auf Holz klopfen muss oder über schwarze Katzen die unter Leitern entlanglaufen, gab die Ex-"Tagesschau"-Sprecherin plötzlich eine emotionale Geschichte preis.

Diese hätte mit großem Glück zutun und auch einer Katze, begann die 50-Jährige ihre Erzählung.

Denn an Neujahr sei eine der zwei Katzen ihrer Eltern durch das laute Knallen der Böller in Panik geraten. Dabei sei sie aus dem Haus verschwunden. Allerdings verlor diese Katze mit dreieinhalb Jahren ihr Augenlicht. Dadurch war die Sorge um die weggelaufene Katze noch viel größer.

Inzwischen sei die Katze wieder aufgetaucht. "Aber sechs Wochen lang haben wir gedacht, das arme Tier, weil es lag ganz viel Schnee und dann können die natürlich nicht den Weg nach Hause erschnüffeln", so Rakers.