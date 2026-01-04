Judith Rakers krempelt ihr Leben um: "Mit 50 will ich echt sein"

Hamburg/Rügen - Besser spät als nie! Die ehemalige " Tagesschau "-Sprecherin Judith Rakers (49) kannte in jungen Jahren keine Pause, dies hat sich kurz vor ihrem 50. Geburtstag geändert.

Judith Rakers (49) will nicht länger perfekt sein. © Sina Schuldt/dpa

Am 6. Januar ist es so weit: Rakers wird 50! Statt zurückzuschauen, blickt sie viel lieber nach vorne. Denn mittlerweile hat sich in ihrem Leben vieles verändert. "Früher wollte ich alles perfekt machen, heute reicht mir mein Bestes", gestand sie der Bild. "Und das ist völlig okay."

Diese Erkenntnis sei allerdings erst mit den Jahren gekommen. "Ich musste erst älter werden, um mir zu erlauben, unperfekt zu sein. Das ist vielleicht die schönste Errungenschaft des Älterwerdens", sagte die Noch-49-Jährige.

Entsprechend sei Unvollkommenheit für sie kein Makel mehr. Dies spiegelt Rakers auch in ihren Kinderbüchern wieder: "Ich liebe es, wenn die Tiere in meinen Geschichten nicht perfekt sind, mit Brüchen, kleinen Macken und Stärken. So ist das echte Leben."

Mit 20 Jahren wollte sie noch perfekt sein, "mit 50 will ich echt sein", erklärte sie. Ihr Umzug nach Rügen tat sein Übriges. "Ich gönne mir heute, etwas nicht zu können. Das wäre früher undenkbar gewesen", gab sie zu. "Ich bin entspannter geworden. Mein Leben darf Ecken haben, genau wie ich."