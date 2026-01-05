Zum 50. Geburtstag: Judith Rakers erfüllt sich großen Wunsch

Rügen/Südafrika - Am 6. Januar feiert Judith Rakers (49) ihren 50. Geburtstag. Zu ihrem großen Tag erfüllt sich die ehemalige " Tagesschau "-Sprecherin einen ganz besonderen Wunsch.

Judith Rakers (49) verbringt ihren 50. Geburtstag auf einer Farm in Südafrika. © Bildmontage: Screenshots Instagram/judith_rakers

Auf Instagram kursiert bereits seit mehreren Tagen ein "Reise-Rätsel", wie Rakers es nennt. Dabei teilte die 49-Jährige Fotos von verschiedenen Orten, ohne zu verraten, wo sie sich aufhält. Doch jetzt ist das Geheimnis gelüftet.

"Ich bin tatsächlich in Südafrika. Diese Reise habe ich mir selbst zum 50. Geburtstag geschenkt", schreibt die Moderatorin stolz zu einem Video vom südlichsten Zipfel Afrikas.

Doch das Video zeigt nicht etwa hohe Berge und breite Strände. Stattdessen filmt sie Schildkröten, Esel, Hühner und Gemüsebeete, so weit das Auge reicht. Was es damit auf sich hat? "Mein großer Wunsch war es, noch einmal den Garten der Farm 'Babylonstoren' zu besuchen", schreibt Rakers dazu.

"Hier wohnen Tiere neben Gemüsebeeten, Kräutern und essbaren Blüten. Genau meine Welt! Nur größer, noch schöner und für mich: einfach ein Paradies!" Doch es ist nicht das erste Mal, dass Rakers die Farm besucht. Vor vielen Jahren sei sie schon einmal dort gewesen.