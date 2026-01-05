Zum 50. Geburtstag: Judith Rakers erfüllt sich großen Wunsch
Rügen/Südafrika - Am 6. Januar feiert Judith Rakers (49) ihren 50. Geburtstag. Zu ihrem großen Tag erfüllt sich die ehemalige "Tagesschau"-Sprecherin einen ganz besonderen Wunsch.
Auf Instagram kursiert bereits seit mehreren Tagen ein "Reise-Rätsel", wie Rakers es nennt. Dabei teilte die 49-Jährige Fotos von verschiedenen Orten, ohne zu verraten, wo sie sich aufhält. Doch jetzt ist das Geheimnis gelüftet.
"Ich bin tatsächlich in Südafrika. Diese Reise habe ich mir selbst zum 50. Geburtstag geschenkt", schreibt die Moderatorin stolz zu einem Video vom südlichsten Zipfel Afrikas.
Doch das Video zeigt nicht etwa hohe Berge und breite Strände. Stattdessen filmt sie Schildkröten, Esel, Hühner und Gemüsebeete, so weit das Auge reicht. Was es damit auf sich hat? "Mein großer Wunsch war es, noch einmal den Garten der Farm 'Babylonstoren' zu besuchen", schreibt Rakers dazu.
"Hier wohnen Tiere neben Gemüsebeeten, Kräutern und essbaren Blüten. Genau meine Welt! Nur größer, noch schöner und für mich: einfach ein Paradies!" Doch es ist nicht das erste Mal, dass Rakers die Farm besucht. Vor vielen Jahren sei sie schon einmal dort gewesen.
Judith Rakers: Südafrika dient als Inspiration für ihre eigene Farm auf Rügen
Mittlerweile hat die Moderatorin ihre eigene kleine Farm, ist mit ihren Tieren sogar von Hamburg nach Rügen gezogen. Der Besuch auf der Farm in Südafrika scheint ihr viel Inspiration zu geben: "Ideen für Rankhilfen, für Mischkultur, für noch viel größere Gewächshäuser und, und, und …"
Das erste Bild zum Reise-Rätsel veröffentlichte Rakers bereits vier Tage zuvor. Mit ausgestreckten Armen stand die Moderatorin inmitten von Feldern. Nicht nur ihren 50. Geburtstag möchte die Moderatorin auf der Farm verbringen. Auch Silvester scheint die 49-Jährige bereits in Südafrika gefeiert zu haben.
"Ich verbringe den Jahreswechsel im Paradies und könnte nicht glücklicher sein! Meine Güte, ist das schön hier", so Rakers vor wenigen Tagen. Doch nicht nur was ihre Farm betrifft, auch persönlich hat sich bei der 49-Jährigen in den vergangenen Jahren einiges getan.
Erst vor Kurzem erklärte sie, dass sie lieber nach vorne schaue, statt zurückzublicken. Als schönste Errungenschaft des Älterwerdens sehe sie die Erkenntnis, nicht perfekt sein zu müssen. Unvollkommenheit sei für sie kein Makel mehr.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshots Instagram/judith_rakers