Judith Rakers spricht nach "Tagesschau"-Aus über ihre Pläne

Hamburg - Völlig überraschend verkündete Judith Rakers (48) am Dienstag ihr "Tagesschau"-Aus .

Zukünftig will sich Rakers mehr auf ihre unternehmerischen Tätigkeiten konzentrieren, teilte der NDR mit. Sie selbst führt das auf Instagram tiefergehend aus.

Die 48-Jährige moderierte 19 Jahre lang die "Tagesschau". Auf eigenen Wunsch verlässt sie die Nachrichtensendung im Ersten. Ihre letzte Live-Moderation soll am 31. Januar um 20 Uhr sein.

Judith Rakers hat sich ein Standbein im Bereich Homefarming aufgebaut. © Montage: Screenshot/Instagram/judith_rakers (2)

"Schon bald erscheinen mein erstes Kinderbuch und ein Experimentierkasten zum Gemüseanbau. An einem Brettspiel für die ganze Familie arbeite ich aktuell", so Rakers. Das nächste Kinderbuch sei bereits geplant. "Ich habe noch viele weitere Ideen (wie das so ist bei großen Leidenschaften ;-) und möchte mehr Zeit haben, diese umzusetzen."

Die 48-Jährige hat Hamburg bereits vor Jahren den Rücken gekehrt und ist in ein Landarbeiterhaus mitten im Naturschutzgebiet im Umland gezogen.

Der Umzug ins Grüne war für Rakers mit einem Lebenswandel verbunden.

Im neuen Zuhause gibt es kein Leitungswasser, sondern einen Brunnen. Dank des großen Gartens wurde sie zur Selbstversorgerin. Zudem hält sie Pferde, Hühner und Katzen.

"Ich werde mich weiter liebevoll um meine mehr als 60 Obst- und Gemüsesorten kümmern - und viel kochen und einmachen", sagte sie "Gala" über die Pläne für dieses Jahr.