Judith Rakers hat vor Talkshow ungewöhnliche Bitte: "Kann ich bei euch duschen?"

Hamburg/Köln - Das wäre unangenehm gewesen! Die ehemalige " Tagesschau "-Moderatorin Judith Rakers (49) war am Freitagabend zu Gast in der WDR-Talkshow "Kölner Treff", vorher hatte sie allerdings eine ungewöhnliche Bitte.

Judith Rakers (49) hatte vor ihrem Auftritt im "Kölner Treff" eine ungewöhnliche Bitte. © IMAGO / Future Image

Denn die 49-Jährige hatte am Freitag gleich an mehreren Fronten zu kämpfen. Zum einen befindet sie sich gerade im Umzugsstress, zum anderen war die Deutsche Bahn - mal wieder - unpünktlich.

"Es ist das erste Mal seit 25-jährigem Fernsehen, dass ich fragen musste: Kann ich mal bei euch duschen und meine Haare waschen?", gestand Rakers gleich zu Beginn des Gesprächs mit Moderator Micky Beisenherz (48). Aufgrund ihres Umzuges sei auf Rügen noch alles in Umzugskartons, in ihrem alten Zuhause bei Hamburg gab es Probleme mit dem Wasser.

"Ich hatte keine Wasserleitung von der Stadt und mein Brunnenwasser ist gerade so ganz rot", erklärte sie. "Der pH-Wert ist so niedrig, dass der Wassertechniker meinte, ich soll lieber noch mal zwei Wochen warten, bevor ich dusche." Also konnte sie auf ihrem Zwischenstopp auch nicht mal kurz unter die Dusche springen. "Ich dachte, wir sitzen so nah aneinander, da ist es vielleicht ganz gut, wenn ich noch mal dusche", ergänzte Rakers.

Aufgrund der Deutschen Bahn und ihrer notorischen Unpünktlichkeit hätte sie das aber fast nicht mehr geschafft. "Ich hätte reiten sollen, da wäre ich schneller gewesen", ließ sich Rakers zu einem kleinen Seitenhieb verleiten. "Wir mussten irgendeinen Umweg fahren und deswegen hätte es auch fast nicht mehr geklappt mit dem Duschen."