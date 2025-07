Judith Rakers spricht über ihren unerfüllten Kinderwunsch: "Hat nicht sein sollen"

Judith Rakers (49) blüht als Kinderbuch-Autorin auf. © Sina Schuldt/dpa

Im Interview mit der "Welt am Sonntag" gab die 49-Jährige, die jüngst von Hamburg nach Rügen gezogen ist, einen seltenen Einblick in ihr Privatleben und sprach über ihr neuestes Werk in ihrer Kinderbuch-Reihe "Judiths kleine Farm".

"Jedes Wort in meinen Büchern kommt von mir, ebenso wie die Ideen für die Inhalte", erklärte sie stolz und verriet, dass ihr drittes Werk "Judiths kleine Farm - Kleine Farm in Gefahr" bereits fertig sei.

Dabei haben ihre Geschichten sogar oftmals einen realen Hintergrund. Nicht nur in ihren Büchern, sondern auch in der Realität erlebt ihr Kater Jack zahlreiche Abenteuer in ihrem Garten. Die schreibe sie dann auf und vermittle so "auf unterhaltsame und spannende Art Wissen über die Zusammenhänge in der Natur und das Leben der Tiere im Garten".

Mit ihren Büchern erobert Rakers die Herzen zahlreicher Kinder, nur eben nicht ihrer eigenen. Macht sie das traurig?

"Als Kind war ich eine Leseratte, mein Vater aber hatte selten Zeit, mir etwas vorzulesen. Deshalb wollte ich das später anders machen, dachte immer, wenn ich eigene Kinder habe, werde ich mit denen ganz viel lesen", gab sie zu und gestand: "Es wäre natürlich sehr schön, wenn ich das tun könnte, aber es hat halt nicht sein sollen."