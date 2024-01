Judith Rakers verrät: So waren 19 Jahre Tagesschau

In einer 8-Uhr-Sendung der Tagesschau musste Judith Rakers (48) plötzlich zu einem Handmikrofon greifen, da das Ansteckmikro keinen Ton von sich gab. © ARD aktuell/dpa

"Bei der Tagesschau ist die Nachricht der Star und die Sprecherinnen und Sprecher sollen in den Hintergrund treten", erklärte die Moderatorin in einem Interview mit der Augsburger Allgemeinen auf Nachfrage, ob es denn viel Überwindung koste, immer sachlich und beherrscht zu bleiben.

"Nein, das ist keine Überwindung, sondern einfach angemessen. Keine Emotionen, keine Bewertung durch Mimik und Gestik. Und ich finde das auch richtig, denn beim Ukraine-Krieg oder dem Nahost-Konflikt gibt es einfach nichts zu lachen", sagte sie.

Doch auch die erfahrene Sprecherin kam in fast 20 Jahren Tagesschau ab und an in Situationen, in denen (spontanes) Fingerspitzengefühl gefragt war.

"Als das Ansteckmikrofon eines Morgens ausfiel und ich mitten in der Live-Sendung in der Schublade des Moderationstisches das Kabel-Mikrofon unter drei leeren Wasserflaschen hervorkramen musste, da hätte ich fast losgeprustet vor Lachen", gab die 48-Jährige zu.

Auch wenn das die sonst so gelassene Moderatorin kurzzeitig aus der Fassung gebracht habe, spricht sie in diesen Fällen trotzdem von "schönen Erinnerungen".