Rätselraten um Ex-Miss-"Tagesschau" Judith Rakers hat endlich ein Ende
Hamburg/Lappland - Die ehemalige "Tagesschau"-Sprecherin Judith Rakers (50) hat wie schon in den Vorjahren ihren Fans ein Reiserätsel gestellt. Nun folgte die Auflösung.
Nach vier Videos, in denen die frischgebackene 50-Jährige Hinweise platziert hatte, kam am Donnerstag die Auflösung. "Ihr Lieben, ihr habt es natürlich schon längst erraten: Wir drehen die neue Wunderschön-Reisereportage in Finnisch-Lappland", klärte Rakers in einem Instagram-Beitrag auf.
Viele ihrer Fans hatten schon direkt bei ihrem ersten Hinweis das Ziel erraten. Da hatte die Moderatorin ein Video nach ihrer Ankunft am Flughafen gepostet, wo sie dick eingemummelt mit Schnee im Hintergrund zu sehen war. "Ihr seid toll!!", lobte sie ihre Community.
Und dann hatte sie noch einen Rat: "An alle, die noch nie da waren: Ich finde wirklich, dieses Land MUSS man gesehen haben! Lappland ist ein phantastisches Natur-Erlebnis."
Schon auf den Videos zuvor, in denen sie ihre Rätsel-Hinweise platziert hatte, war die wunderschöne Landschaft im Norden Finnlands zu sehen.
Judith Rakers gibt bei den Dreharbeiten alles
Denn nach ihrer Ankunft am Flughafen hatte Rakers noch drei weitere Hinweise für ihre Follower parat. Zunächst zeigte sie einen kurzen Clip während der Fahrt auf einem Schneemobil, später postete sie ein Video von einer Fahrt mit einem Rentierschlitten.
"Diese Geräusche beim Latschen!!! 😂 - Das ist übrigens der letzte Hinweis im Reiserätsel: Einer seiner Kumpels hier dürfte 'Rudolph' heißen… 🎅🏼 Denn hier wohnt der Weihnachtsmann…", hatte sie dazu geschrieben.
Zu guter Letzt stand sie auch noch auf Schlittschuhen und versuchte sich an einer Pirouette. "Wie ich mal wieder über mich hinausgewachsen bin bei den Dreharbeiten 😂….", lautete ihr Fazit zu der recht ungelenken Bemühung der Drehung.
Wer nun die ganze Reportage von Rakers in Lappland sehen will, muss sich noch etwas gedulden. Ausgestrahlt wird die "Wunderschön"-Folge erst am 20. Dezember um 20.15 Uhr im WDR.
