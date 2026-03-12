Rätselraten um Ex-Miss-"Tagesschau" Judith Rakers hat endlich ein Ende

Hamburg/Lappland - Die ehemalige "Tagesschau"-Sprecherin Judith Rakers (50) hat wie schon in den Vorjahren ihren Fans ein Reiserätsel gestellt. Nun folgte die Auflösung.

Judith Rakers (50) löste am Donnerstag das Rätsel um ihren Aufenthaltsort auf. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/judith_rakers (2)

Nach vier Videos, in denen die frischgebackene 50-Jährige Hinweise platziert hatte, kam am Donnerstag die Auflösung. "Ihr Lieben, ihr habt es natürlich schon längst erraten: Wir drehen die neue Wunderschön-Reisereportage in Finnisch-Lappland", klärte Rakers in einem Instagram-Beitrag auf.

Viele ihrer Fans hatten schon direkt bei ihrem ersten Hinweis das Ziel erraten. Da hatte die Moderatorin ein Video nach ihrer Ankunft am Flughafen gepostet, wo sie dick eingemummelt mit Schnee im Hintergrund zu sehen war. "Ihr seid toll!!", lobte sie ihre Community.

Und dann hatte sie noch einen Rat: "An alle, die noch nie da waren: Ich finde wirklich, dieses Land MUSS man gesehen haben! Lappland ist ein phantastisches Natur-Erlebnis."

Schon auf den Videos zuvor, in denen sie ihre Rätsel-Hinweise platziert hatte, war die wunderschöne Landschaft im Norden Finnlands zu sehen.