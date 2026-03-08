Wo ist Judith? Rätsel um Ex-"Tagesschau"-Sprecherin geht wieder los
Hamburg/Rügen - Die ehemalige "Tagesschau"-Sprecherin Judith Rakers (50) hat ihre Fans wieder zum Rätselraten animiert. Dieses Mal meldete sie sich aus der Kälte.
In den vergangenen Jahren war es ein regelrechter Spaß für Rakers, wenn sie durch die Welt reiste und ihre Follower erraten sollten, wo sie sich befindet. Dieses Spielchen startete am Sonntag erneut.
Auf Instagram postete die 50-Jährige ein Video, das sie in einem dicken Mantel eingemummelt auf einem Flughafen zeigt, wo noch ordentlich Schnee zu sehen ist. "Reiserätsel! Für alle Ratefüchse hier :-) Wo bin ich?", schrieb sie zu dem kurzen Clip auf ihrem Profil, dem immerhin 416.000 Personen folgen.
Rakers hatte sich direkt nach der Landung gemeldet und einen ersten Eindruck geschildert. "Hier ist noch das Terminal hinter mir, es ist wirklich Winter hier", sagte sie in dem Video. "Ich meine, ich wusste es ja vorher, aber es ist tatsächlich eingetroffen."
Ihre Fans hatten schon sofort eine Vermutung, wo sich die Ex-Nachrichtensprecherin aufhalten könnte. Die meisten tippten auf Rovaniemi im finnischen Lappland. Weit hergeholt ist das nicht, bei den Aussichten und Temperaturen, die im Hintergrund zu erahnen sind.
Judith Rakers stellt auf Instagram erneut ein Reiserätsel
Judith Rakers' Rätsel haben Tradition
Hintergrund des neuerlichen Rätselratens dürfte eine neue Folge der Reisereportage "Wunderschön" für den WDR sein. Dafür besucht Rakers regelmäßig besondere Orte, vornehmlich in Europa, und lässt bei den Zuschauern mindestens einen Hauch Fernweh aufkommen.
So war die 50-Jährige, die mit ihrer kleinen Farm mittlerweile auf Rügen wohnt, in den vergangenen Jahren unter anderem auf Kreta (2025) sowie in der Region Fischland-Darß-Zingst und dem Chiemgau (beides 2024). Ein Jahr zuvor war sie mit ihrem Team an dem wild-romantischen Wanderweg Rheinstieg sowie in Stockholm und den Schärengarten unterwegs.
2022 führten sie die Dreharbeiten nach Griechenland in die Gegend um Chalkidiki, die auch "Karibik Europas" genannt wird. 2021 war Rakers in Galicien.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/judith_rakers