Er lieh Benjamin Blümchen seine Stimme: Jürgen Kluckert ist tot!

Er war ein viel beschäftigter Synchron- und Hörspielsprecher. Am bekanntesten ist seine Rolle als Benjamin Blümchen. Mitte der 1990er Jahre hatte er in der beliebten Kinderserie diesen Hauptpart eines sprechenden Elefanten von Edgar Ott nach dessen Tod übernommen.

Jürgen Kluckert hat unter anderem auch Hollywood-Legende Chuck Norris (83) seine Stimme geliehen. (Archivfoto) © Christopher Khoury/Australian Press/dpa

Der Absolvent der staatlichen Schauspielschule "Ernst Busch" synchronisierte zudem viele Hollywood-Stars, darunter Chuck Norris (83), Morgan Freeman (86), Danny Glover (77), James Brolin (83), Robbie Coltrane (†72) und Louis Gossett Jr. (87).

Kluckert war im deutschen TV auch immer wieder als Schauspieler zu sehen, mehrfach mit Nebenrollen im "Tatort".

In der Nachkriegszeit lebte er zunächst in Ostdeutschland und spielte unter anderem zwölf Jahre am Maxim-Gorki-Theater. "Ich bin ja 1980 aus der DDR weg", sagte er 2022 in einem "History Channel"-Interview.

"Ich habe dann auch in der Bundesrepublik Theater gespielt, bin aber immer mehr im Synchronstudio gelandet. In der DDR hat schon zuvor mal irgendwer zu mir gesagt: 'Du hast eine ganz hübsche Stimme! Versuch es doch mal bei der DEFA-Synchron! Da kannst Du doch noch etwas dazuverdienen!' Und dann habe ich das gemacht."

Die Rolle des Benjamin Blümchen zu erben, sei eine Herausforderung gewesen, schilderte er im Gespräch.

