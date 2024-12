Auswanderin Julia Holz über schweren Schicksalsschlag: "Mein Herz ist gebrochen"

"Meine Oma ist leider nicht friedlich oder eines natürlichen Todes gestorben, sondern durch einen tragischen Unfall zu Hause", so Julia weiter.

Doch am Montag fasste sich die Auswanderin dann noch einmal ein Herz und erklärte ihrer Community ganz genau, was passiert war.

Dann ging sie näher auf die Situation ein: "Meine Oma ist jetzt im Himmel und ich wurde vorhin von der Kriminalpolizei angerufen, dass ich jetzt zu ihrer Wohnung kommen sollte!", so Julia weiter, bevor sie eine Instagram-Pause angekündigte.

Am Sonntag meldete sich Julia mit ersten beunruhigenden Zeilen bei ihren Instagram -Fans: "Mein Herz ist gebrochen. Ich kann nicht mehr", schrieb sie zunächst ohne weitere Erklärung in ihrer Story. Wenig später entschuldigte sie sich bei ihren Followern für die kryptische Nachricht. Sie habe unter Schock gestanden und könne sich schon gar nicht mehr daran erinnern, überhaupt eine solche Story veröffentlicht zu haben.

Schon am Sonntag hatte sich Julia mit einer beunruhigenden Nachricht bei ihren Fans gemeldet. © Screenshot/Instagram/julezz.offiziell (Bildmontage)

Vermutlich sei ihre Oma gestürzt und habe zwei oder drei Tage auf dem Boden gelegen, bis sie entdeckt wurde. "Dieser Gedanke ist für mich unglaublich schwer zu verarbeiten", so Julia weiter.

Neben der Trauer stelle sie sich nun auch noch viele Fragen und mache sich Vorwürfe. Tatsächlich sei sie gerade auch in Rostock gewesen und hätte vorgehabt, ihre Großmutter am Sonntag zu besuchen. Doch stattdessen kam dann der Anruf der Polizei.

In der Nacht habe sie selbst nach eigenen Angaben eine Panikattacke erlitten und dazu hohes Fieber bekommen. Inzwischen gehe es ihr aber wieder etwas besser. Sie versuche, sich auszuruhen.

"Es tut mir gut, das mit euch zu teilen", so Julia abschließend. "Danke, dass ihr an mich denkt und mir so viel Mitgefühl entgegenbringt."