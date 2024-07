Auswanderin Julia Holz will Tochter großen Wunsch erfüllen, doch es gibt ein Problem

Julia Holz (37) und ihre Tochter Daliah wollten eigentlich auf eines der Taylor-Swift-Konzerte in Gelsenkirchen. © Screenshot/Instagram/julezz.offiziell (Bildmontage)

Neben den Sorgen um ihre Gesundheit bedrückte sie in den vergangenen Tagen aber auch noch etwas anderes.

Wie Julia jetzt ihrer Instagram-Community verriet, hatten sie und ihre Tochter Daliah eigentlich Karten für eines der Taylor-Swift-Konzerte in Gelsenkirchen.

Für Daliah wäre es das erste große Konzert in ihrem Leben gewesen. "Und sie ist einer der größten kleinen Fans hier in Deutschland", so Julia. Doch wegen ihrer Operation konnte sie ihre Tochter nun leider nicht mehr zu dem Event begleiten. Für den Taylor-Swift-Fan ein großes Drama. "Sie hatte so geweint [...], denn ihr Traum war es, mit mir zu gehen und nicht mit jemand anderem."

Dabei konnte es Julia natürlich nicht belassen. Tag und Nacht habe sie dann nach zwei Karten für ein anderes der bereits längst ausverkauften Taylor-Swift-Konzerte in Deutschland gesucht - und sei dabei tatsächlich fündig geworden!

Nächste Woche könnte es dann also doch so weit sein: Für Mutter und Tochter geht in München hoffentlich der Traum eines gemeinsamen Konzert-Besuchs in Erfüllung. "Dali weiß davon noch nichts. Ich werde es ihr morgen erzählen und ich bin so auf ihre Reaktion gespannt", berichtete Julia ihren rund 502.000 Instagram-Followern weiter. Sie habe bei dem Gedanken an den Moment bereits selbst Tränen in den Augen und sei sich sicher, dass diese auch bei ihrer Tochter fließen werden.

Doch eine Unsicherheit gibt es da eben noch ...