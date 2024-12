Julia Holz überrascht mit traurigen Nachrichten

Rostock/Mallorca - Die " Goodbye Deutschland "-Auswanderin Julia Holz alias Mrs. Julezz (37) musste in diesem Jahr einige Abschiede verkraften. Mit einem weiteren überraschte sie nun ihre Fans.

So ganz ausgeschlossen scheint ein erneutes Liebes-Comeback nicht. "Man weiß nie, was die Zukunft bereithält", erklärte Julia ihren Fans. Und weiter versicherte sie: "Wir sind nicht im Streit und bleiben tolle Mama und Papa für unsere kleine Daliah."

Julia und Iwan haben erst im Oktober 2022 geheiratet, doch bereits 2015 bekamen sie ihre gemeinsame Tochter Daliah. Iwan begleitete Julia nach ihrer Krebsdiagnose durch eine schwere Zeit, doch an der emotionalen Belastung zerbrach die Beziehung schließlich auch. 2021 gaben die beiden schon einmal ihre Trennung bekannt, dann jedoch folgte völlig überraschend der Heiratsantrag.

Wenige Tage vor Weihnachten ließ die Influencerin das Jahr noch einmal in einem ausführlichen Instagram -Post Revue passieren und erinnerte sich dabei auch an einige Tiefpunkte.

In einem Post ließ Julia das Jahr noch einmal Revue passieren. © Screenshot/Instagram/julezz.offiziell (Bildmontage)

Zuletzt musste die TV-Auswanderin Abschied von ihrer geliebten Großmutter nehmen, die vor rund einer Woche unter tragischen Umständen ums Leben gekommen war. Davon hatte Julia ihren Fans ausführlich in einer Story berichtet.

Und das Jahr hatte auch schon mit einem schweren Verlust begonnen: "Anfang des Jahres haben wir auf Mallorca unseren besten Freund verloren – er war wie ein Bruder für mich und der Onkel für Daliah", berichtete Julia in dem Post weiter.

Auch von zwei geliebten Haustieren hätten sie in diesem Jahr Abschied nehmen müssen.

Und trotzdem schafft es Julia, schon wieder hoffnungsvoll in die Zukunft zu schauen: "Mit all diesen Erfahrungen möchte ich jetzt loslassen – Platz schaffen für das, was vor mir liegt."