Follower von singender Influencerin Julia Holz genervt: "Wenn ihr einen Traum hättet, dann kämpft ihr dafür auch"

Rostock/Heinsberg - Auswanderin Julia Holz (37) strebt seit einiger Zeit eine Karriere als Sängerin an. Nun erschien ihre dritte Single, für die sie wie nicht anders zu erwarten auf Instagram heftig die Werbetrommel rührt. Das begeistert offenbar nicht all ihre Follower im gleichen Maße.

Julia Holz (37) promotet ihren Song auf Instagram. Nicht allen gefällt das. © Screenshot/Instagram/julezz.offiziell

Seit rund einer Woche bittet die 37-Jährige nun schon ihre mehr als eine halbe Million Follower ihren neuen Song "Ich küsse, wen ich will" zu streamen und ihn in ihren Playlisten hinzuzufügen, um den Song zu pushen. Ein Gewinnspiel sollte ihre Follower zusätzlich motivieren.

Einem Ruf, dem offensichtlich einige ihrer Fans begeistert folgten. Nur auf Spotify wurde das Lied bislang 17.335 Mal gestreamt (Stand: 20. April, 14.47 Uhr). In den "Apple Top Schlager Lieder Charts" via iTunes Store Deutschland steht der Song derzeit auf Platz 32. Direkt hinter Roland Kaiser (70). In verschiedenen deutschen Schlagercharts ist die 37-Jährige zurzeit noch nicht vertreten.

Allerdings zeigten sich wohl nicht alle Instagram-Follower von der Promo-Offensive der Sängerin begeistert, wie Julia selbst am Donnerstag in ihrer Story erzählte. Ein Follower ist wohl sogar genervt von dem Content der einstigen "Goodbye Deutschland"-Auswanderin.

Unkommentiert wollte Julia die Nachricht nicht lassen. "Ja vielleicht nerve ich euch und ihr könnt mir auch gerne entfolgen, wenn ich euch nerve bezüglich meiner Musik", antwortete die Sängerin am Donnerstag auf die Kritik.