Julia Siefert nach Horror mit "Alptraummann": "Mein Traum wird diese Woche wahr"

Doch veröffentlicht wurden die gedrehten Szenen dann vor allem in der RTL+-Doku-Sendung "Der Alptraummann" ...

An einem ganz ähnlichen Punkt hatte Julia schon einmal vor rund sechs Jahren gestanden: Damals hatte sie die Auswanderung an der Seite ihres damaligen Ehemanns Sven H. gewagt. Begleitet wurden die beiden von einem Kamerateam der Serie "Goodbye Deutschland".

Außerdem funktioniere bislang alles wie am Schnürchen: "Ich habe dieses Mal einfach alles bis ins Detail durchgeplant und durchgedacht." Viele ihrer Möbel habe sie bereits verkauft, alles, was jetzt noch da sei, komme mit nach Schweden. Jetzt müsse sie nur noch final zusammenpacken und dann könne es auch schon losgehen.

"Ich bin heute Morgen wachgeworden und dachte so: Es ist die Woche! Die Woche, wo ich nach Schweden umziehe." Damit werde ihr Traum, den sie bereits als Kind gehabt habe, endlich wahr. "Es ist so krass!"

Der Grund: So langsam rückt ihre zweite Schweden-Auswanderung näher.

Julia und Sven waren 2018 zusammen nach Schwedisch Lappland ausgewandert. (Archivbild) © TVNow

Denn Julia erfuhr schließlich, dass sie einem notorischen Lügner das Jawort gegeben hatte. Während sie bereits in Schweden war, stellte Julias Vater Nachforschungen zu Sven an. Es stellte sich heraus, dass dieser noch kurz vor der Auswanderung seine eigene Mutter umgebracht und in einer Blumenbank einbetoniert hatte.

Nach einer dramatischen Verfolgungsjagd mit der Polizei wurde Sven H. wegen Totschlags zu 13 Jahren Haft verurteilt.

Kurz bevor er gefasst wurde, verbrannte er aber noch alles, was Julia mit nach Schweden genommen hatte. Zurück in Deutschland musste die heute 31-Jährige noch einmal ganz von vorne beginnen.

Als sie dann während einer Urlaubsreise nach Schweden ihren neuen Freund kennenlernte, stand für sie abermals fest: Sie will die Auswanderung 2.0 wagen und ihre schlimmen Erfahrungen mit neuen schönen Erinnerungen überschreiben.

Heute sagt Julia: "Meine Welt ist zum ersten Mal vollständig lebendig, bunt und voller Energie & Liebe. Ich lebe endlich meinen Traum."