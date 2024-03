Julia Siefert-Winter plant Neuanfang: "Ich bin sehr, sehr traurig"

Rostock/Kiel - Für die " Goodbye Deutschland "-Auswanderin Julia Siefert-Winter (31) geht schon bald ein großer Lebenstraum in Erfüllung. Doch die Vorfreude scheint aktuell einem anderen Gefühl gewichen zu sein.

Julia Siefert-Winter (31) befindet sich kurz vor ihrer Auswanderung in einem Gefühlschaos. © Screenshot/Instagram/juliasiefertwinter (Bildmontage)

"Ich bin heute in den Wald geflüchtet, um irgendwie klarzukommen", meldete sich die Norddeutsche am Wochenende bei ihren Instagram-Followern. Und weiter sagte sie: "Ich bin heute sehr, sehr traurig."

Dabei befindet sich die 31-Jährige in den letzten Vorbereitungen zu einem neuen Lebensabschnitt: In wenigen Wochen wird sie ihre deutsche Heimat ein zweites Mal verlassen, um endgültig nach Schweden auszuwandern. Bereits vor einigen Monaten hatte ihre Community von der "Auswanderung 2.0" erfahren.

Nach ihren schlimmen Erfahrungen mit ihrem Ex-Mann und Totschläger Sven H. ("Der Alptraummann"), mit dem Julia 2018 einen ersten Auswanderungs-Versuch gestartet hatte, will sie nun in einem zweiten Anlauf ihren großen Lebenstraum verwirklichen und mit ihren Huskys in den hohen Norden ziehen.

Dort warten nicht nur märchenhafte Schneelandschaften auf Julia, sondern auch ihre große Liebe, die sie bislang nur geheimnisvoll als den "Snowmobile"-Mann vorstellte.

Doch bei all dem Schönen, was Julia nun bevorsteht, heißt es nun natürlich auch Abschied nehmen.