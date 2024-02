Assange weiterhin im Gefängnis - "Schande für ganz Europa"

Eine Anhörung vor einem Gericht in London endete am Mittwoch ohne Entscheidung - die Richter wollen zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden, ob dem Wikileaks-Gründer ein volles Berufungsverfahren zusteht.

Stella Assange (40), Ehefrau von Julian Assange, marschiert am Ende einer zweitägigen Anhörung vor dem Royal Courts of Justice zusammen mit Demonstranten zur Downing Street. © Kin Cheung/AP/dpa

Washington wirft Assange vor, gemeinsam mit der Whistleblowerin Chelsea Manning (38) geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen, veröffentlicht und damit das Leben von US-Informanten in Gefahr gebracht zu haben. Assange drohen bei einer Verurteilung in den USA bis zu 175 Jahre Haft.

Assanges Anwälte hingegen sehen in der Strafverfolgung eine Vergeltungsaktion Washingtons, weil Wikileaks durch die Veröffentlichungen auch Kriegsverbrechen aufgedeckt hatte.



Vor dem Londoner Gerichtsgebäude Royal Courts of Justice forderten Demonstrantinnen und Demonstranten am Mittwoch erneut, Assange müsse freigelassen werden. Sie hielten ein Banner und Plakate mit Aufschriften wie "Free Assange" und "Journalism is not a crime" (übersetzt: "Journalismus ist kein Verbrechen").

Die zweitägige Anhörung hatte am Dienstag begonnen. Wann das Gericht eine Entscheidung verkündet, ist nicht bekannt. Sollte Assanges Berufungsantrag in London abgelehnt werden, bliebe ihm noch der Gang vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.

Seine Frau, Stella Assange (40), hatte angekündigt, sein Team werde dort umgehend einen Antrag auf einstweilige Verfügung stellen, um eine sofortige Auslieferung zu verhindern. Es gebe aber die Sorge, dass die britische Regierung eine solche Anordnung ignorieren könnte.

Stella Assange sagte vorab auch, sie fürchte wegen der erwarteten harschen Haftbedingungen in den USA und der labilen Psyche ihres Mannes um sein Leben.