Große Sorge um Julian Assange - Zustand besorgniserregend!

London (Großbritannien) - Die Frau von Wikileaks-Gründer Julian Assange (52) hat sich wenige Tage vor einem Gerichtstermin in London erneut für dessen Freilassung eingesetzt und vor einer drohenden Auslieferung an die USA gewarnt.

Die Menschenrechtsanwältin Stella Assange (40) wurde 1983 in Südafrika geboren und gehört seit 2011 zum Anwaltsteam von Julian Assange. © Yui Mok/PA Wire/dpa

"Am Montag haben wir die entscheidende Anhörung. Julian ist nur noch eine Entscheidung davon entfernt, ausgeliefert zu werden", sagte Stella Assange (40) am heutigen Mittwoch in der britischen Hauptstadt.



Auf die Frage, wie es ihrem Mann gehe, antwortete sie, er stehe unter enormem Druck. Julians psychischer Zustand sei wie bekannt besorgniserregend. Sein Überleben stehe auf dem Spiel. Vor Gericht sei bereits dargelegt worden, dass ein Suizidrisiko bestehe.

Die US-Regierung will dem Australier wegen Spionagevorwürfen den Prozess machen. Ihm drohen in den USA bis zu 175 Jahre Haft.

Washington wirft ihm vor, mit der Whistleblowerin Chelsea Manning (36) geheimes Material von Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen, veröffentlicht und damit das Leben von US-Informanten gefährdet zu haben.

Assanges Unterstützer sehen ihn hingegen als Journalisten, der wegen Aufdeckung von US-Kriegsverbrechen ins Visier der US-Justiz geraten ist.