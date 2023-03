Hat Julian Claßen seine Ex Bibi betrogen? Jetzt spricht der YouTube-Star Klartext

In der jüngst erschienen Folge seines Podcasts " Die Petze und der Besserwisser ", den der Kölner mit seiner Schwester Bianca Schmitt (28) aufnimmt, sprechen die Geschwister über Gerüchte, die über den Influencer in die Welt gesetzt wurden.

Bianca "Bibi" Claßen (30) hat sich seit der Trennung aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. © Screenshot/Instagram/Bibisbeautypalace

Doch nicht nur dieses Gerücht scheint es unter den Fans zu geben. Offenbar soll Julian seine neue Freundin Tanja bereits während der Ehe mit Bianca gekannt haben. Auch das verneint der erfolgreiche Influencer: "Nein, wir haben uns danach kennengelernt."

"Wie kommen die Leute da drauf?", fragt sich seine Schwester daraufhin entgeistert. Das "wie" kann Julian nicht beantworten. Doch er versucht, eine Erklärung zu finden und vermutet, dass die Fans sich Lügen erzählen, weil er wenig über sein Ehe-Aus mit Bibi in die Öffentlichkeit trug.

"Dann reimt man sich halt schnell was zusammen", so Julian. Er wisse, dass er selber die Schuld trage, dass diese Gerüchte entstehen, weil er so wenig teile. "Aber ich finde, so was gehört nicht in die Öffentlichkeit", macht er deutlich.

Das soll es jedoch nicht gewesen sein. Denn offenbar hält sich ein weiteres Gerücht hartnäckig: Julian soll seine Ex-Frau Bianca betrogen haben, weshalb es wenig später zur Trennung kam.

"Nein, ich habe nicht betrogen. Das kann ich so beantworten", lautet die Reaktion des Unternehmers kurz und knapp. Es sei nicht das erste Mal, dass er dieses Gerücht zu hören bekomme. "Ich finde, Fremdgehen ist eine ganz fiese Sache, und ich bin nicht fremdgegangen, und das ist auch wichtig, das auszusprechen", schließt er das ihm hörbar unangenehme Thema ab.