Heftiges Ziel: Julian Claßen will in nur drei Monaten DAS erreichen!

Köln - Influencer Julian Claßen (31, "Julienco") möchte sich äußerlich weiter verändern. Auf Instagram hat er nun seinen Followern berichtet, was er genau vorhat: In rekordverdächtigen drei Monaten will er insgesamt 17 Kilo zunehmen!

Hat bereits ordentlich "Muckis" aufgebaut, will aber noch mehr: Influencer Julian Claßen alias "Julienco" (31). © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Julian Claßen

Zum Thema Fitness hält Julienco seine Fans ständig auf dem Laufenden. Wer es verfolgt hat, weiß: Julian ist es wichtig, sich wohl in seinem Körper zu fühlen.

Genau da will er nun wieder ansetzen. In seiner Insta-Story fragt der 31-Jährige die Community: "Aktuell wiege ich 73 Kilogramm. Mein Ziel ist es, 17 Kilogramm in drei Monaten zuzunehmen. Was sagt ihr, ist das realistisch?"

Die Kommentare sind da relativ eindeutig. Viele schreiben, dass das eher schwierig wird. Dabei hat er bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass er sehr diszipliniert sein kann. Innerhalb eines Jahres hatte er sein Gewicht von 65 schonmal auf 82 Kilo hochgeschraubt. Dabei ist es allerdings nicht geblieben.

Sich Ziele zu setzen, ist Julian allerdings wichtig - aus einem bestimmten Grund: motiviert zu bleiben. Denn nach der Trennung von seiner Frau Bianca "Bibi" Claßen (31) vor rund zwei Jahren hatte er den Sport für sich entdeckt. Und dabei in kurzer Zeit beachtliche Erfolge erzielt.



Jetzt also die nächste Herausforderung. Übrigens geht es dabei nicht einfach nur um mehr Gewicht: Natürlich will der 31-Jährige dabei auch an seiner Muskelmasse arbeiten.