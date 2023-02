Influencer Julian Claßen greift ungewollt ins Klo: Das muss er dabei herausfischen

Zur Belustigung seines Sprösslings, der neben der Toilette seinem Flummi in Basketballoptik nachtrauerte, griff "Julienco" kurzerhand in die Schüssel und fischte das Spielgerät seines Sohnes heldenhaft heraus.

Eine Hand zum Fischen, die andere zum Filmen: Der Influencer ließ seine Fans auch an diesem privaten Eingriff teilhaben. © Montage: Instagram/Screenshot/Julienco

Darauf gab der Fashion-Liebhaber allerdings keine Antwort - zu privat, versteht sich. Kurz nach seinem mutigen Toiletten-Einsatz ging es dann mit Herzensdame Tanja und den beiden Kindern ab zum Mittagessen unter die spanische Sonne.

"Wir haben heute wirklich nichts gemacht und nur am Pool gelegen. Jetzt gehen wir aber raus und essen unsere Lieblings-Bowl", verriet der Sunnyboy.

Und seine Tanja? Die meldete sich am Sonntag auch bei ihren Anhängern und berichtete vom sonnigen Wetter sowie von ihren Klamotten. "Trotz der Sonne hab ich lange Klamotten an, so warm war es dann auch wieder nicht", so die 25-Jährige.

Wie lange das Social-Media-Traumpaar in der spanischen Villa verweilt, hat das Duo noch nicht verraten.

Auch Mama "Bibi" wird die Zeit ohne ihre Kids gemeinsam mit ihrem Timothy Hill sicher einmal gut nutzen können, um die vergangenen und teils stressigen Monate zu verarbeiten.