16.05.2024 11:07 Julian Claßen gibt Beauty-Tipps: Löst er mit diesem simplen Trick haarige Probleme seiner Fans?

Wagt Julian Claßen nun ein Image-Wechsel? Der Ex von Tanja Makaric überraschte seine Fans am Mittwoch mit neuem Look. Oder doch nicht?

Von Maurice Hossinger

Köln - Hat die Trennung von seiner Tanja Makaric (27) auch etwa Auswirkungen auf sein Äußeres? Influencer Julian Claßen (30) verriet seiner Community am Mittwoch ein kleines, aber feines Beauty-Geheimnis. Julian Claßen (27) verriet seinen Fans am Mittwoch ein interessantes Beauty-Geheimnis. © Bildmontage: Screenhsot/Instagram/Julian Claßen Nach all den Jahren ist der Kölner bei seinen Fans meist für seine blonde Haarpracht und extrovertierte Art bekannt. Ersteres scheint der Zweifach-Papa nun kurzweilig anders gestaltet zu haben. "Ich habe meine Haare heute komplett anders gemacht. Ich weiß, das interessiert vermutlich keinen, aber ab und zu kriege ich auch dazu mal Nachrichten", offenbart der Ex-Freund von Bianca Claßen (31). Allerdings scheint sich nicht die Frisur an sich geändert zu haben. Lediglich das Styling hat "Julienco" auf links gekrempelt und neue Ideen einfließen lassen. Julian "Julienco" Claßen Julian Claßen meldet sich ab: Müssen sich seine Fans Sorgen machen? "Ich habe mir in die nassen Haare super viel Haarwachs reingemacht und die dann trocken geföhnt. Dann hatten die auf einmal voll das Volumen." Verhilft er mit diesem simplen Trick einigen seiner Zuschauer zu mehr Volumen? Julian Claßen probiert neuesten TikTok-Trend aus Mit einem Kamillenblüten-Eisbad wollte der Blondschopf seiner Haut neuen Glanz verleihen. © Bildmontage: Screenhsot/Instagram/Julian Claßen Möglicherweise! Eigentlich hatten sich bis dato immer seine Ex-Freundinnen Tanja und Bibi das Thema Beauty zu eigen gemacht und auf die Fahne geschrieben. Damit ist es jedoch spätestens seit Ende März vorbei. Seitdem ist der Sonnyboy nicht nur auf sich allein gestellt, sondern auch für Haus- und Hofarbeit im Kölner Luxus-Domizil verantwortlich. Aber zurück zu seiner Frisur: Für die hat der 30-Jährige nur einen Wunsch. "Ich hätte so gerne einfach dickere und dunklere Haare, weil meine so dünn sind. Aber man kann ja nicht alles haben." Julian "Julienco" Claßen Wegen seines Körpers: Julian Claßen muss "Kritik" von Söhnchen Lio einstecken Seine Haut dagegen will der Unternehmer und Teilzeit-Spanier künftig mit einem Kamillenblüten-Eisbad auf Vordermann kriegen. "Hat irgendwer auf TikTok gemacht und auf seine Mutter geschworen, dass er davon die glatteste Haut bekommen hat." Überzeugen konnte ihn die neueste Beauty-Methode allerdings nicht. "Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das jetzt schon was gebracht hat."

Titelfoto: Bildmontage: Screenhsot/Instagram/Julian Claßen