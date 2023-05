Julian Claßen landet im Netz der Polizei und erlebt absolute Premiere - "Krass, das musste ich noch nie machen"

Köln - So etwas hat Julian Claßen (30) noch nie erlebt! Der Influencer und Unternehmer verriet seiner riesigen Community am Mittwoch ein überraschendes Geheimnis. Der 30-Jährige hatte nämlich mit der Polizei zu tun!

"Hatte übrigens gerade eine Polizeikontrolle und musste das erste Mal in meinem Leben in ein Röhrchen pusten." Von dem Ergebnis berichtete der 30-Jährige natürlich ebenso.

Wie der gebürtige "Kölsche Jung" preisgab, war es für ihn zwar nicht die erste Polizeikontrolle, allerdings kam "Julienco" zum ersten Mal in seinem Leben mit einem Röhrchen in Kontakt.

Das dürfte dem Ex von Bianca "Bibi" Claßen (30) aber ganz und gar nicht geschmeckt haben... Der sonst so tadellose Sonnyboy und Boyfriend von Tanja Makaric (25) meldete sich mit einer ganz besonderen Nachricht bei seinen Fans.

Kurzerhand nahm der Influencer das Röhrchen mit nach Hause. © Montage: Instagram/Screenshot/Julian Claßen

"Natürlich ist alles gut gegangen, habe nichts getrunken", freute er sich. Wo sich genau die für ihn speziell besondere Situation abgespielt habe, verriet er übrigens nicht.

Seinen Fans dürfte nur aufgefallen sein, dass der Influencer jenes besagte Röhrchen mit nach Hause genommen hatte, um es seiner Community standesgemäß - wie es sich für einen Content Creator gehört - vorzustellen und die Story greifbarer werden zu lassen.

"Krass... Ich musste so was noch nie machen", stelle "Julienco" schließlich mit Entsetzen fest. Und Freundin Tanja? Hatte mit dem Vorfall offensichtlich nichts am Hut. Die gebürtige Wuppertalerin kämpft aktuell mit einer schiefen Nasenscheidewand und ließ sich am Mittwoch vorübergehend "fit spritzen".

Schon bald will sich die Beauty von ihrer krummen Nase verabschieden, die es ihr nicht ermögliche, Brillen oder Sonnenbrillen "weit oben auf der Nase zu tragen", wie sie selbst mitteilte. Außerdem bekäme sie dadurch ziemlich wenig Luft. Eine OP nannte die 25-Jährige den spontanen Eingriff aber nicht.

Mit Schönheitsoperationen wolle sie schließlich nichts zu tun haben, teilte sie ihren fast 650.000 Fans mit.