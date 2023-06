Julian Claßen muss abgeschleppt werden und findet plötzlich BH im Auto

Köln - Sowas hat Julian Claßen (30) bestimmt noch nicht erlebt! Der Influencer und Muskelprotz erlebte am Montag einen Wochenstart zum Vergessen und steckte während eines Dilemmas plötzlich in einer unerwartet peinlichen Situation.

Julian Claßen fand beim Öffnen der Tür einen schwarzen BH seiner Tanja. © Montage: Screenshot/Instagram/Julian Claßen

Ausschlaggebend für die durchwachsene Laune des 30-Jährigen dürfte ein platter Reifen an seinem Porsche gewesen sein - so zumindest klang "Julienco" am Montag während seiner Story.

"Ne, also das ist natürlich geil. Den hat es komplett zerfetzt", machte sich der Ex-YouTuber über seinen Platten lustig. Was auf den Ex von Bianca Claßen (30) alias "Bibisbeautypalace" danach allerdings wartete, konnte selbst der Sonnyboy nicht wissen.

Denn als sich der Pannendienst um das Abschleppen seiner Luxus-Karosse kümmerte und nach den Fahrzeugpapieren fragte, fand "Julienco" nichts Geringeres als einen BH seiner Freundin Tanja Makarić (26) im Auto.

"Der Typ meinte gerade zu mir 'Bitte einmal Fahrzeugschein'. Ich geh zum Auto, mach die Tür auf, liegt da auf einmal dein BH drin", verriet der zweifache Vater.

Seine mehr als sechs Millionen Fans konnten sich im Anschluss natürlich selbst denken, was der Sonnyboy mit seiner Auserwählten getrieben hatte.