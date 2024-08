Julian Claßen nach Schönheits-OP: "Traum geht in Erfüllung!"

Köln/Wien - Influencer Julian "Julienco" Claßen (31) ist für einen Besuch beim Beauty-Doc nach Wien geflogen . Der 31-Jährige lässt sich dort in einer Klinik Haare transplantieren. Nach der Ankündigung vor wenigen Wochen hat er nun die erste von zwei Operationen dazu überstanden und ist überglücklich mit dem Ergebnis.

Die ersten Schnitte sind gesetzt: Influencer Julian Claßen (31) präsentiert stolz und aufgeregt den Beginn seiner Haartransplantation. © Screenshot: Instagram/julienco_

Der YouTuber berichtete schon unmittelbar nach dem ersten Eingriff in seiner Instagram-Story seinen Fans: "Bei mir geht gerade echt ein kleiner Traum in Erfüllung." Bei der Operation wurden dem 31-Jährigen Haare aus dem Hinterkopf entnommen und an der Stirn und den Geheimratsecken eingesetzt.

Die Operation selbst habe überhaupt nicht weh getan, sagt Julian anschließend. An seinem Kopf befinden sich nun mehrere Pflaster. "Es ist alles in Ordnung. Man macht sich vorher mehr verrückt, hätte ich mir echt sparen können", so der Ex-Mann von Bianca Heinicke (31).

Aufpassen muss "Julienco" allerdings nur beim Schlafen. Während er in seinem Hotelbett liegt, zeigt er, dass mit dem Kopf auf keinen Fall falsch aufliegen darf. Außerdem muss er immer wieder eine Kochsalzlösung in die Haare sprühen.

Schon kurz nach dem ersten Eingriff ist Julian dann, noch gezeichnet von der Beauty-OP, auf den Straßen Wiens unterwegs. Und wird von Fans mit erschrockenem Gesicht erkannt. Die kann der 31-Jährige jedoch schnell beruhigen und macht trotz seiner noch etwas wilden Frisur Selfies mit seinen Followern.

Den Grund für die Operation hatte er seinen Fans schon lange vorab verraten: Die Geheimratsecken mochte er an sich einfach nicht. "Ich habe mich auch ehrlicherweise immer etwas dafür geschämt und mich unwohl gefühlt", so der Influencer. Er freue sich jetzt darauf, neue Frisuren auszuprobieren.