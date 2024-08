Kurz nach Ankunft wegen Schönheits-OP: Julian Claßen filmt Unfall live mit der Kamera

Innerhalb weniger Sekundenbruchteile knallte ein Radfahrer in das Fortbewegungsmittel des Kölners und fiel zu Boden. Da half auch Julians "Vorsicht!" an den Taxifahrer reichlich wenig, um den Zusammenstoß zu verhindern.

Mitten in Wien bekam es der Ex von Bianca Heinicke (31) aber direkt mal mit dem Schock zu tun! Als er gerade mit Kumpel Rafael Neugart im Taxi Platz genommen hatte, passierte das Unglück.

Schon am Mittwoch soll sich der Blondschopf schließlich einer Haartransplantation in Wien unterziehen und künftig mit mehr Matte unterwegs sein. "Ich freue mich einfach so darauf und bin echt gespannt, wie das aussehen wird", stellte "Julienco" noch vor Tagen klar.

Im Taxi filmte sich der Influencer kurz selbst, als das Unglück passierte. © Bildmontage: Screenhsot/Instagram/Julian Claßen

Lautstark fuhr der wütende Radfahrer aus der Haut, wetterte hemmungslos gegen den offenbar unaufmerksamen aber sich trotzdem entschuldigenden Taxifahrer.

"Das ist mir wurscht, fahr' weiter endlich", hört man den Radler im Hintergrund. "Keine Sorge, dem Mann geht's gut, er ist sofort wieder aufgestanden", klärte "Julienco" den Ernst der Lage in kurzen Worten auf.

Scheinbar hat der Vorfall aber derart Spuren hinterlassen, dass sich der Unternehmer und Ex-Freund von Zarrella-Flirt Tanja Makaric (28) erstmal einen saftigen Cocktail einverleiben musste.

"Auf den Schock erstmal einen Drink", schreibt Julian zu seiner Instagram-Story über den Dächern der österreichischen Hauptstadt. Aufgeregt vor seiner OP ist der Zweifach-Papa übrigens auch noch ...

"So langsam kickt die Aufregung", verriet der Sonnyboy am Dienstagmittag via Instagram vor der Anprobe seiner Klamotten für die kommenden Wochen. "Ich darf nämlich keine T-Shirts oder so mehr anziehen, weil ich mir nichts über den Kopf ziehen darf."