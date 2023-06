10.06.2023 08:26 Sexy Schnappschuss aus dem Gym - Welcher Hottie lässt hier die Muskeln spielen?

Wer zeigt sich denn da so durchtrainiert? Am vergangenen Donnerstag brachte Influencer Julian Claßen alias "Julienco" seine Fans so richtig in Wallung.

Von Maurice Hossinger

Köln - Wer meldet sich denn mit solchen durchtrainierten News bei seinen Fans? Am vergangenen Donnerstag zeigte sich einer der bekanntesten Influencer Kölns ordentlich mit Muskeln bepackt bei seinen Fans. Ob das seiner Freundin genauso gefällt? Freundin Tanja Makaric dürfte angesichts dieser Gym-Selfies aus dem Grinsen nicht mehr herauskommen. © Montage: Screenshot/Instagram/Julienco Muskelshirt, kurze Hose und jede Menge Muckis und Schweiß! So präsentierte sich kurz vor dem Wochenende ein zweifacher Familienvater vor dem Spiegel im Fitnessstudio. Na, erkannt? Die Rede ist natürlich von Julian Claßen (30)! Seit der Trennung von Ex Bianca "Bibisbeautypalace" schraubt der gebürtige Kölner fleißig an seinem Körper. Jetzt scheint der frischgebackene 30-Jährige aber einen ordentlichen Satz nach vorne gemacht zu haben. Denn nicht allzu häufig zeigt sich der Freund von Ex-Leistungsschwimmerin Tanja Makaric (26) derart "freizügig" seinen mehr als sechs Millionen Fans. Julian "Julienco" Claßen Julian Claßen lüftet Geheimnis um seinen Beziehungsstatus: Fans reagieren bitter enttäuscht Die dürften angesichts des jüngsten Schnappschusses mit offenen Mündern zurückbleiben, hat sich "Julienco" in den vergangenen Monaten reichlich mit Muckis bepackt. Und Freundin Tanja? Hält sich mit Liebesbekundungen in Richtung ihres Freundes aktuell zurück. Lediglich einmal verbreitete die Wuppertalerin einige definierte Fotos ihres Auserwählten - vor mehreren Monaten. Julian Claßen zeigt sich eher ungern im Muskelshirt Eher selten zeigt sich der 30-Jährige ohne Shirt - wie hier im Traumurlaub am Strand. © Montage: Screenshot/Instagram/Julienco Dennoch scheint im Hause Claßen/Makaric der Haussegen schief zu hängen. Erst vor wenigen Wochen reiste die 26-Jährige alleine nach Kanada, er nach Mallorca. Auch auf seinem Instagram-Profil schien die hübsche Dunkelhaarige zwischenzeitlich nicht mehr aufzutauchen, stellte jegliches Pärchenfoto offline. Nur um es wenige Tage später wieder hochzuladen. "Bilder rein, Bilder raus? Da weiß man auch nicht so genau" hieß es anschließend in der Kommentarspalte von einer wütenden Userin. "Also wenn ich mal eine Krise mit meinem Partner habe, tue ich nicht direkt alles deaktivieren. Aber jeder, wie er meint" meinte auch ein weiterer User. Julian "Julienco" Claßen Liebes-Aus bei Julian Claßen und Tanja Makaric? Die Gerüchteküche brodelt! Für "Julienco" dürfte der Sport daher mit Cousin Rafael Neugart (27) der einzige Zufluchtsort sein, an dem sich der Papa zweier Kinder fernab jeglicher Trennungsgerüchte und Sorgen so richtig auspowern kann.

