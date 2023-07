Julian Claßen planscht mit Kids am Wasser, plötzlich findet er dieses Tier!

In seinem kleinen bescheidenen Brunnen hatte sich am Samstag eine kleine Schlange verirrt. © Montage: Screenshot/Instagram/Julian Claßen

Inmitten von Sommer, Sonne und Sonnenschein meldete sich der 30-Jährige am Samstagnachmittag mit einer biologischen Frage an seine Fans!

An der Seite seiner Kinder Lio und Emily entdeckte der gebürtige Kölner kein geringeres Tier als eine kleine Schlange in seinem Brunnen. "Kennt sich jemand mit Schlangen aus? Ist das eine Ringelnatter", wollte der Mega-Unternehmer von seiner Community wissen.

Getarnt unter einem kleinen Wasserfall machte es sich der ungebetene Gast im flüssigen Gefilde des Influencers bequem. Zur Aufregung seiner Kinder. Die hatten mit dem Untermieter nur eine Sache vor. "Papa, können wir die fangen?"

Bevor sich Eltern in seiner Community nun die Hände vors Gesicht schlagen und beten, das Tierchen in Ruhe zu lassen - keine Sorge! Der Auserwählte von Ex-Leistungsschwimmerin Tanja Makaric ließ die Schlange in Frieden und ihr Ding machen.