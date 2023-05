Julian Claßen sendet liebevollen Gruß an Ex Bianca! Tanja äußert sich zu Trennungs-Gerüchten

Köln - Pünktlich zum Muttertag hat auch Julian Claßen (30) an einem Geschenk geackert. Allerdings stand nicht seine eigene Mama im Vordergrund - gemeinsam mit den Kindern Lio und Emily machte er seiner Ex Bianca Claßen (30) ein Geschenk von Herzen.

Bastelt der Blondschopf zuliebe seiner Kids etwa an einer Reunion mit seiner ersten großen Liebe? Seit Tagen ziehen auf Instagram fiese Trennungsgerüchte rund um Julian und Freundin Tanja Makaric (25) ihre Kreise und schrecken die Community auf.

Auch andere Mütter kamen in den Genuss einer liebevollen Grußbotschaft des Sonnyboys: "Alles Gute an alle Mütter da draußen 🫶🏻"

Bei einem ausgiebigen Spaziergang durch Köln schnappten sich Lio und Emily so manche Blume und bastelten mit Papas Hilfe ein liebevolles Plakat für Mama "Bibi". "Alles Gute zum Muttertag", schrieb der 30-Jährige unter der Vorgabe seiner Sprösslinge zudem auf das Plakat.

Erst vor wenigen Tagen gab "Julienco" ausgiebig Auskunft über die Absprachen mit seiner Ex. "Jeder hat die Kinder immer eine Woche", verriet der frischgebackene 30-Jährige. Pünktlich zum Muttertag zauberte der Unternehmer nun eine ganz besondere Überraschung für die Mutter seiner Kinder.

"Ohh alleine unterwegs. Erste Krise", hieß es in der Kommentarspalte ihres jüngsten Posts. Anders als sonst bezog die 25-Jährige direkt Stellung und zeigte sich durchaus getroffen und verärgert. "Ich weiß, das wünschst du dir so sehr. Aber warum in Gottes Namen darf ich nicht 'alleine' unterwegs sein? Warum darf ich nicht meine Schwester, Schwager und meinen Neffen besuchen?" fuhr es aus Tanja heraus.

Doch damit nicht genug! "Dieses ständige spekulieren und jemanden das schlechte wünschen. Es reicht! Ich wünsche dir alles Gute. Lasst mich/ uns doch einfach mal in Ruhe. 🤍" - Hat die reine Vermutung eines Zuschauers womöglich ein Wespennest getroffen?

Während sie sich fernab ihrer eigenen vier Wände vehement gegen die aufkeimenden Gerüchte zur Wehr setzte, hüllte sich "Julienco" regelrecht in Schweigen.