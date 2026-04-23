Julian Claßen und Freundin Palina: So gruselig war ihr Abenteuer bei Knossi-Show "Mission Unknown"
Köln/Paris - Am Mittwoch ist Staffel Zwei der Abenteuer-Show "Mission Unknown" an den Start gegangen. Mit dabei sind auch Influencer Julian Claßen (33) und seine Freundin Palina (26).
Nachdem etliche Reality-Stars und -Sternchen unter der Führung des selbsternannten Internet-Königs Jens "Knossi" Knossalla (39) in der vergangenen Staffel den Atlantik mit Segelbooten überqueren mussten, wurden dieses Mal fünf Teams aus jeweils zwei Netz-Stars an verschiedenen Orten der Welt ausgesetzt, um innerhalb von 24 Stunden spezielle Challenges zu absolvieren.
Für Claßen und Palina ging es nach Paris, wo sie sich in den Katakomben durchschlagen und einen bestimmten Ausgang finden mussten. Ein echtes Grusel-Abenteuer also für die beiden Influencer - schließlich wurde das unterirdische Tunnelsystem berühmt, weil dort die Überreste etlicher Menschen gelagert wurden, für die auf den überfüllten Friedhöfen der französischen Hauptstadt kein Platz mehr war.
Dementsprechend einschneidend waren die Dreharbeiten für das Paar auch, wie sie nun gegenüber "BILD" verraten haben.
Zwar hätten sie auf eigenen Wunsch an dem Format teilgenommen und meinen: "Ein Abenteuer zu erleben, war schon immer ein Traum von uns." Doch ihre Challenge in den Pariser Katakomben sei eher zu einem regelrechten Alptraum geworden.
Julian Claßen und Palina wollen Folgen nicht mit Familien schauen
Die Furcht bei ihnen sei dabei sogar so groß gewesen, dass sie nun sogar überlegen, die Folgen überhaupt mit ihren Familien anzuschauen. "Wir müssen erst mal sehen, ob wir das den Kindern zeigen können. Es ist für sie ja blöd, uns in so Angstsituationen zu sehen", sagt Claßen mit Blick auf seine beiden Sprösslinge Lio (7) und Emily (6), die aus der Ehe mit Bianca Heinicke (33) stammen.
Und Palina konstatiert: "Ich weiß schon, meine Mutter wird weinen."
Was das Internet-Paar genau erlebt hat und wie sie ihr Abenteuer überstanden haben, erfährst Du in den neuen Folgen von "Mission Unknown" auf Amazon Prime Video.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/julienco_ (Screenshots, 2)