Julian Claßen und Freundin Palina: So gruselig war ihr Abenteuer bei Knossi-Show "Mission Unknown"

Köln/Paris - Am Mittwoch ist Staffel Zwei der Abenteuer-Show "Mission Unknown" an den Start gegangen. Mit dabei sind auch Influencer Julian Claßen (33) und seine Freundin Palina (26).

Normalerweise genießen Julian Claßen (33) und Palina (26) ein echtes Luxus-Leben. Für die Knossi-Show mussten sie den Prunk aber hinter sich lassen. © Instagram/julienco_

Nachdem etliche Reality-Stars und -Sternchen unter der Führung des selbsternannten Internet-Königs Jens "Knossi" Knossalla (39) in der vergangenen Staffel den Atlantik mit Segelbooten überqueren mussten, wurden dieses Mal fünf Teams aus jeweils zwei Netz-Stars an verschiedenen Orten der Welt ausgesetzt, um innerhalb von 24 Stunden spezielle Challenges zu absolvieren.

Für Claßen und Palina ging es nach Paris, wo sie sich in den Katakomben durchschlagen und einen bestimmten Ausgang finden mussten. Ein echtes Grusel-Abenteuer also für die beiden Influencer - schließlich wurde das unterirdische Tunnelsystem berühmt, weil dort die Überreste etlicher Menschen gelagert wurden, für die auf den überfüllten Friedhöfen der französischen Hauptstadt kein Platz mehr war.

Dementsprechend einschneidend waren die Dreharbeiten für das Paar auch, wie sie nun gegenüber "BILD" verraten haben.

Zwar hätten sie auf eigenen Wunsch an dem Format teilgenommen und meinen: "Ein Abenteuer zu erleben, war schon immer ein Traum von uns." Doch ihre Challenge in den Pariser Katakomben sei eher zu einem regelrechten Alptraum geworden.