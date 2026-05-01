Nach Verlust von ungeborenem Baby: Julian Claßen und Palina wieder schwanger

Köln - Anfang des Jahres verloren Julian Claßen (33) und seine Lebensgefährtin Palina ihr ungeborenes Kind. Nun verkünden die beiden, dass sie wieder Nachwuchs e

Julian Claßen (33) und seine Freundin Palina schweben derzeit auf Wolke sieben. © Instagram/julienco_ (Screenshot)

Auf ihren Social-Media-Kanälen hat das Paar am Freitag ein Bild gepostet: Sie hält darauf stolz ein Ultraschallbild in die Kamera, er betrachtet glücklich ihren bereits jetzt zu erahnenden Babybauch. Dazu schreiben die Influencer: "Wir sind wieder schwanger." Ein weiterer Schnappschuss zeigt den Mutterpass.

Zudem nehmen Claßen und seine Freundin noch einmal Bezug zu der aufwühlenden Zeit im Januar, als sie ihr "kleines Wunder verloren haben". Es sei sehr schwer für sie gewesen und es habe eine ganze Weile gedauert, "das zu verstehen und anzunehmen", erklären sie.

Umso dankbarer sei das Paar aber nun, "dass wir wieder ein kleines Leben in uns tragen und in den vierten Monat starten."

Sie seien "unglaublich glücklich und voller Vorfreude auf alles, was jetzt vor uns liegt. Wir freuen uns sehr darauf, diesen Weg gemeinsam mit euch zu gehen und euch auf dieser Reise mitzunehmen", heißt es abschließend.