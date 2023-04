Julian Claßen von XXL-Geschenk überrascht! Das steckt hinter der kuriosen Lieferung

Köln - Wer steckt hinter diesem XXL-Geschenk? Influencer Julian Claßen (30) durfte sich am Donnerstag über eine gewaltige Lieferung freuen. Auch seine Kinder dürften Dank der Überraschung nicht schlecht gestaunt haben.

Julian Claßen wurde am Donnerstag von einem gewaltigen Geschenk überrascht. © Montage: Instagram/Screenshot/Julian Claßen

Aber der Reihe nach ... Der Mega-Influencer und erfolgreiche Unternehmer meldete sich am frühen Donnerstag zu Wort und teilte das Foto eines riesigen Kartons mit seinen 6,3 Millionen Fans.

"Haben ein kleines Paket bekommen, wer errät, was es ist? 😅", wollte der Ex von Bianca "Bibi" Claßen (30) wissen. Und während sich seine Fans beim Tippen die Finger wund geraten haben dürften, packte der 30-Jährige Hand an und machte sich ans Auspacken.

Mit von der Partie auch seine Kinder, die Papa bei dem Spaß natürlich unterstützen. Also wühlten sich "Julienco" und die Kinder Lio und Emily Seite an Seite durch die Berge an Kartons, um sich ins Innere vorzuarbeiten.

Und siehe da: Spielzeug-Hersteller Playmobil ließ sich nicht lumpen und schickte dem Sonnyboy und dessen Anhang eine lebensgroße Playmobil-Prinzessin. Aber wozu? Handelt es sich dabei vielleicht um ein verspätetes Geschenk zum 30. Geburtstag? Das klärte der Blondschopf nicht auf ...

"Oh vielen Dank, die beiden freuen sich sehr", schrieb Julian unter das unerwartete Geschenk.