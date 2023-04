Julian Claßen wird 30! Freundin Tanja Makaric überschüttet "Julienco" mit ganz viel Liebe

An der Seite von Tanja Makaric (25) hat Julian Claßen (30) seit dem vergangenen Sommer viel erlebt. Krönt das Duo die Beziehung bald mit einer Hochzeit? © Montage: Instagram/Screenshot/Tanja Makaric

Seit dem vergangenen Sommer sind der Ex von Bianca Claßen (30) und die gebürtige Wuppertalerin ein Herz und eine Seele. Statt sich die gegenseitige Liebe allerdings hinter verschlossenen Türen oder nur in Teilen der Öffentlichkeit zu zeigen, will das Duo fast immer die ganze Welt daran teilhaben lassen.

So auch pünktlich zum 30. Geburtstag des zweifachen Familienvaters und durchtrainierten Sonnyboys. An der Seite von acht zuckersüßen Momentaufnahmen, die Tanja in einem Instagram-Beitrag ihren mehr als 650.000 Fans präsentierte, ließ sich die einstige Badenixe auch zu einem romantischen Zitat hinreißen, das sie von niemand Geringeren als Winnie Puuh kopierte.

"Wenn du 100 Jahre alt wirst, will ich 100 minus 1 Tag leben, dann muss ich nie ohne dich sein", schrieb die 25-Jährige als Einleitung ihrer virtuellen Liebeserklärung. Doch damit nicht genug! "Happy Birthday an meine größte Inspiration & mein größtes Vorbild."

Schon in den vergangenen Tagen ließ Tanja das Leben - insbesondere zahlreiche Business-Entscheidungen ihres Lebensabschnittsgefährten - Revue passieren. "Da gehört so viel Mut zu, sich immer hinter seine Idee zu stellen und ein Unternehmen zu gründen und sich so etwas Erfolgreiches aufzubauen", schwärmte Tanja erst am Mittwoch.