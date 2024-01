Julian "Julienco" Claßen protzt mit Luxusurlaub: So lässt er es sich mit Tanja Makaric gut gehen

Dubai - Julian "Julienco" Claßen (30) ist seit rund eineinhalb Jahren mit der früheren Profi-Schwimmerin Tanja Makaric (26) zusammen. Seitdem genießt das Paar das Leben in vollen Zügen. Aktuell weilen die beiden im Urlaub in Dubai – und lassen sich es richtig gut gehen.

Julian "Julienco" Claßen (30) und seine Freundin Tanja Makaric (26) touren derzeit am persischen Golf. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/julienco_

"So verrückt, was wir alles die letzten Tage hier erleben durften", schwärmt der Mega-Unternehmer auf seinem Instagram-Kanal über den Aufenthalt in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Dazu teilt er seinen rund 6,3 Millionen Followern zahlreiche Bilder, die ihn und seine Liebste am persischen Golf zeigen. "Wir haben eine Desert-Safari Tour gemacht, sind mit Jet Cars auf dem Wasser gefahren, haben die Sheik Zayed Grand Mosque besichtigen dürfen und die Gedenkstätte Wahat Al Karama besucht und haben einen Tag auf der wunderschönen Nurai Island verbracht", ließ er seine Anhänger wissen.

Zudem machten der Ex-Mann von Bianca "Bibi" Claßen (30) und die 27-Jährige noch einen Ausflug zur Ferrari World. Und auch dort setzte sich das Paar gekonnt in Szene.

Doch damit war der Luxusurlaub der beiden noch nicht beendet.